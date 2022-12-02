美法總統聯合聲明，重申維護台海和平與穩定的重要性

法國/美國/印太

美國總統拜登夫婦12月1日在白宮接待了前來進行國事訪問的法國總統馬克龍夫婦。美法首腦舉行了會談，召開聯合新聞發布會，並出席了當晚在白宮舉辦的國宴。據兩國首腦會後發表的聯合聲明介紹，雙方就一系列區域和國際問題交換了意見，並提及“兩位總統重申了維護台灣海峽和平與穩定的重要性”。

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兩國總統發表的聯合聲明指出：“法國是美國最古老的盟友，雖然我們的關係植根於歷史，但它完全是面向未來的。在2021年10月29日的聯合聲明的基礎上，兩位領導人概述了一個共同的願景，以加強安全和增加全世界的繁榮，應對氣候變化，建立對其影響的更大復原力，並推進民主價值觀。這個願景建立在一個共同的信念上，即美國及其歐洲盟友和夥伴可以更好地面對我們最大的挑戰，並共同利用我們最有希望的機會。這包括解決氣候變化和能源轉型等全球問題，投資於技術並在衛生、半導體和關鍵礦產等戰略部門建立有韌性的價值鏈，以及加強我們的安全和國防合作。”

就跨大西洋、歐洲和全球安全議題，聯合聲明表示：“兩位總統決心繼續為一個完整、自由和和平的歐洲不懈努力。這需要維護我們國家的集體防禦和安全，包括通過北約組織；追求一種更強大、更一體化、更一致的方法來建立國家和集體的復原力，以應對對我們安全的軍事和非軍事威脅；並促進國際穩定以應對當前的各種威脅。兩位總統認識到一個更強大和更有能力的歐洲防務的重要性，它為跨大西洋和全球安全作出積極貢獻，是對北約的補充，也與北約具有互操作性。歐洲（歐盟）主導的任務和行動，如在波斯尼亞和烏克蘭的訓練任務，正在為跨大西洋安全作出積極貢獻。”

聯合聲明稱：“兩位總統讚揚美法防務關係，並歡迎美國國防部長和法國國防部長於2022年11月30日簽署的意向聲明，該聲明允許在太空、網絡空間、情報和打擊惡性影響領域增加互操作性和加強合作。兩位總統打算擴大在先進能力和關鍵技術方面的防務合作，這對未來的威懾和防禦至關重要。”

聯合聲明補充說：“他們歡迎美國-法國國防貿易戰略對話在促進對國防市場准入和出口問題的共同看法方面取得的進展。美國和法國打算繼續合作，提高國防出口授權程序的效率，以期在歐洲和美國發展更強大和可相互操作的國防工業基地，作為為（北約）聯盟利益提供更好的軍事能力的手段。”

就烏克蘭問題，聯合聲明指出：“兩位總統強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭，並強調故意以平民和民用基礎設施為目標構成戰爭罪，必須追究犯罪者的責任。他們還譴責並反對俄羅斯非法吞併烏克蘭主權領土的企圖，這顯然違反了國際法。美國和法國對俄羅斯蓄意採取的升級步驟表示遺憾，特別是其不負責任的核言論和關於所謂化學攻擊以及生物和核武器項目的虛假信息。”

聯合聲明指出：“兩位總統重申，他們的國家繼續支持烏克蘭捍衛其主權和領土完整，包括向烏克蘭提供政治、安全、人道主義和經濟援助，只要其需要。這包括提供大量資源以支持烏克蘭平民度過冬季的復原力，包括加緊提供防空系統和修復烏克蘭能源網所需的設備。美國和法國計畫繼續與合作夥伴和盟友合作，協調援助工作，包括在2022年12月13日在巴黎舉行的國際會議上。他們還打算繼續為烏克蘭提供強有力的直接預算支持，並敦促國際金融機構擴大其財政支持。”

聯合聲明表示：“美國和法國重申，他們有責任維護適用的國際義務和《聯合國憲章》的原則和宗旨。兩位總統還重申，他們堅定不移地決心通過支持國際問責機制，包括國際刑事法院、烏克蘭總檢察長、聯合國人權理事會調查委員會和歐安組織莫斯科機制、制裁和其他手段，使俄羅斯對其正規武裝部隊和其代理人，包括瓦格納集團等僱傭軍實體犯下的廣泛記載的暴行和戰爭罪行負責。美國和法國仍然致力於解決俄羅斯戰爭的更廣泛影響，包括與國際社會合作，建立對糧食和能源中斷的更大復原力。”

就印太地區，聯合聲明指出：“美國和法國是印太地區的兩個國家，它們正在加強在印太地區的夥伴關係，以促進繁榮、安全和基於規則的國際秩序、透明治理、公平經濟做法和尊重國際法，包括航行自由的共同價值觀。美國和法國打算擴大其在區域外交、發展和經濟方面的接觸，以建立太平洋島國的復原力。它們還打算加強該地區在海上安全方面的實際協調。美國打算增加其對法國和其他歐洲國家在該地區進行的空中和海上部署的支持和物質貢獻。”

聯合聲明續稱：“美國和法國將繼續協調我們對中國挑戰基於規則的國際秩序的關切，包括對人權的尊重，並在氣候變化等重要的全球問題上與中國一起努力。兩位總統重申了維護台灣海峽和平與穩定的重要性。兩位領導人還強烈譴責朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)今年前所未有的非法彈道導彈試射，這些試射違反了聯合國安理會的多項決議，對地區和平與穩定構成威脅，並承諾繼續在聯合國安理會進行協調，以解決朝鮮民主主義人民共和國的違法行為。”

就民主和人權議題，聯合聲明表示：“兩位總統認識到，加強民主價值觀和尊重普世人權對於應對我們時代前所未有的挑戰至關重要。他們加強了各自在首屆‘民主峰會’上作出的承諾，即支持自由和獨立的媒體，解決監視技術和虛假信息的擴散，支持民主改革者，並推動民主技術。美國和法國打算加強和擴大‘自由在線聯盟’，推進在《基督城行動呼籲》中作出的承諾，打擊網上傳播恐怖主義和暴力極端主義內容，以更好地保護網上和網下的人權，並計畫促進《互聯網未來宣言》中概述的原則。”

就經濟、新興技術、貿易和供應鏈議題，聯合聲明提出：“我們兩國之間的雙邊投資和貿易關係是長期而深入的，為雙方創造了大量的就業機會和繁榮。美國和法國重申他們對一個開放的和基於規則的多邊貿易體系的承諾，其核心是一個現代化的世貿組織。本着這種精神，他們繼續促進雙邊貿易和投資，以支持供應鏈的復原力和我們的高科技和創新產業，包括航空航天、信息技術、製藥和金融。為了進一步加強雙邊貿易和投資關係，他們打算就相互促進簽證簽發和續簽以及居留授權進行討論。”

該聲明補充說：“美國和法國致力於發展多樣化和強大的關鍵礦產供應鏈，包括通過它們在‘礦產安全夥伴關係’和‘全球基礎設施和投資夥伴關係’中的合作。他們重申其加快全球綠色能源轉型的共同目標。他們期待着美國-歐盟《通脹削減法》工作組的工作，通過互利的方式進一步加強美國-歐盟在清潔能源和氣候方面的夥伴關係。”

值得一提的是，馬克龍在出席聯合新聞發布會時就經濟議題表示：“今天上午，我們還就《通脹削減法》和美國政府最近通過的立法進行了出色的討論。正如拜登總統剛才所說，我們同意重新調整我們的方法和議程，以便投資於關鍵的新興產業——半導體、電池、氫能，一切絕對決定性的東西；因為，事實上，我們擁有相同的願景和相同的意願。”

馬克龍說：“拜登總統希望從長遠來看為他的國家創造更多的工業就業機會，並建立一個強大的工業和確保你們的供應，這也是我們非常重視的做法。而這正是我們責成我們的團隊繼續密切合作開展這項工作的原因——協調尋找我們確定的議題的解決方案。”

馬克龍說：“當然，我們將與所有歐洲人和你們協調，以制定一個只會帶來更多就業機會的議程——在美國和歐洲的行業就業機會，並保證我們供應鏈的力量和韌性，並以強有力的整合來做到這一點。這項歐洲工作也是我們希望在我們議程上的所有問題上實現的。”

在稍後的問答環節中，法新社記者向拜登提問稱，“您們現在說，您們將更好地協調，特別是您們的綠色經濟政策。但昨天，埃馬紐埃爾·馬克龍說：事實上，《通脹削減法》對歐洲公司來說是 ‘超級激進的’。 這是否意味着您準備給予歐洲產業例外、豁免？”

拜登回答說：“聽着，美國沒有道歉，我也沒有道歉，因為我寫了你所提到的立法。但是，當你寫一個巨大的立法時，有一些時候，那涉及將近3680億美元，用於有史以來對氣候變化的最大規模投資。因此，它顯然會有一些小問題，需要協調其中的變化。例如，其中有一個條款說，任何與我們有自貿協定的國家都有例外。這是由美國國會的一名議員添加的，他承認他只是指盟友；他不是指字面上的自貿協定。因此，有很多事情我們可以解決。”

拜登說；“但《通脹削減法》的本質是。我們將確保美國繼續，正如我希望歐洲將能夠繼續不必依賴其他人的供應鏈。我們是我們自己的供應鏈，我們與歐洲和我們所有的盟友分享。而且，他們事實上將有機會做同樣的事情。因此，我們可以做出一些調整，從根本上使歐洲國家更容易參與和/或獨立。但這是一個有待解決的問題。當我寫立法的時候，我從來沒有想過要排除那些與我們合作的人。這不是我的意圖。”

拜登說：“其目的是確保我們不再處於這樣的位置，即當亞洲發生大流行病時，中國決定不再向我們出售計算機芯片。我們發明了這些該死的東西，你知道嗎？ (笑)。”

拜登說：“無論如何，但我的觀點是。我們恢復到正常狀態，歐洲也恢復到正常狀態，我們將繼續在美國創造製造業就業機會，但不是以犧牲歐洲為代價。”

馬克龍隨後說：“美國為他們的國家、為他們的行業通過了一項立法，有一個共同的目標，即我們共同的目標：創造就業，為中產階級創造機會，並成功實施能源轉型。現實情況是，正如我們在討論中所看到的那樣——這當然不是美國的意圖，但事實上，正在增長的項目，在歐洲發展的項目，在補貼方面（與美國）存在着如此大的差異，這些項目可能會終止。”

馬克龍提到：“一些參議員昨天說，這當然不是他們的意圖。因此，法國根本不是來要求為我們的經濟提供豁免或其他，而只是來討論這項立法的後果。而這個消息——這種情況意味着我們別無選擇，只能一起工作。”

馬克龍說：“因此，我相信我們需要重新同步，正如我所說的，找到一個新的政策來澄清我們的目標並繼續一起工作。而我們今天上午的討論是非常清楚的。而且，我可以感受到昨天代表美國國會議員們的同樣意圖。”

馬克龍稱，“拜登總統的願望是在這裡重建一個強大的工業，並以某種方式為未來確保一些技術解決方案。法國也有同樣的願望。我們一直在努力，日復一日，在我們國家做同樣的事情。這將使我們能夠結束我們國家大約15年的工業損失，並創造新的製造業工作。”

馬克龍表示：“我們將在這方面進行努力。我們決定與歐盟的其他成員國和歐盟委員會一起做這件事。因此，我們將在技術要素方面開展工作，以確保對歐洲正在進行的項目沒有產生多米諾效應。我們希望一起成功，而不是相互對立。這已經很清楚了。這就是我們今天上午討論的結果。而這正是我贊同的理念，也是我們需要的理念。”