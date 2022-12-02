芬蘭總理訪澳呼籲減少在關鍵領域對專制國家依賴

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芬蘭總理馬林（Sanna Marin）12月2日在到訪澳大利亞時表示，澳大利亞和芬蘭等民主國家必須從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中吸取教訓，減少對專制國家在關鍵領域的脆弱性和依賴性。她是首位訪問澳大利亞的芬蘭總理。

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在結束了對新西蘭的歷史性訪問後，馬林周五參加了在悉尼智庫-洛伊國際政策研究所舉辦的研討會活動，並發表講話。

馬林在講話中說：“芬蘭和澳大利亞之間的關係非常好。我們是長期的、志同道合的合作夥伴，對我們共同的民主價值觀和基於規則的國際秩序有着堅定的承諾。芬蘭還積極參與制定歐盟和澳大利亞之間的合作議程。我們兩國已經在世界各地建立了強有力的夥伴關係。隨着全球安全環境的變化，我們的共同價值觀受到越來越多的挑戰，基於信任的夥伴關係變得越來越重要。”

馬林談道：“芬蘭和瑞典很快將加入北約，這意味着我們將成為將我們與北美聯繫起來的同一個聯盟網絡的一部分。更廣泛地說，我們可以看到在歐洲-大西洋和印度-太平洋地區擁有相同價值觀的國家是如何找到彼此的。不斷變化的全球安全環境正在使我們更加緊密地聯繫在一起。澳大利亞對印太地區有着獨特的看法。在這裡，我們的許多共同的挑戰和巨大的機遇要麼被抓住，要麼失去。”

在談及了國際社會應共同應對氣候變化和生物多樣性喪失等跨國議題後，馬林說：“正當世界應該走到一起，採取聯合行動來應對我們這個時代的巨大挑戰時，俄羅斯對烏克蘭的戰爭使我們所有人面臨著一個新的、更為嚴重的挑戰。俄羅斯對烏克蘭的非法和野蠻的戰爭，成千上萬的烏克蘭士兵和平民被殺害，以及持續的恐怖行為，需要一個強有力的、堅定的和全球性的反應。”

馬林強調：“當作為聯合國安理會常任理事國的俄羅斯違反《聯合國憲章》而完全不受懲罰，無視和違反國際法並犯下戰爭罪時，我們都會有非常大的損失，無論是在歐洲、在印太地區或其他地方。”

馬林表示：“烏克蘭人正在為他們作為一個自由國家的生存和未來而戰鬥。我們必須繼續支持。毋庸置疑。我們必須竭盡所能，使烏克蘭能夠贏得戰爭。最終會有一個和平的時刻。但和平必須按照烏克蘭人的條件來實現。我們必須加緊努力，使俄羅斯領導人認識到，它在戰爭中只有損失——而且會繼續損失下去。”

馬林提及：“芬蘭正在推動更加嚴厲的制裁，這將涵蓋整個（俄羅斯）能源部門。儘管我們在戰前已經實現了能源來源的多樣化，並建立了我們的供應安全，但能源危機也傷害了芬蘭人，因為我們在歐洲最重要的市場遭受了供應短缺、能源價格上漲和通貨膨脹的影響。我們必須繼續削弱俄羅斯資助戰爭的能力。我們必須使制裁更加有效。我們還應該專註於填補當前制裁中的漏洞，打擊規避制裁的企圖。在這方面，我們也需要像澳大利亞這樣的夥伴。”

馬林提及歐盟目前正在準備向烏克蘭提供新的一攬子援助計畫，這項財政援助總價值將達到180億歐元。歐盟還在通過“歐洲和平基金”加強對烏方的安全援助，並將開始培訓烏軍人員的任務。她指出，芬蘭將參加由歐盟領導的這一訓練任務，並剛剛向烏克蘭交付了第十套軍事援助，包括重型武器。馬林稱：“如果把我們的發展和人道主義援助放在一起計算，我們已經向烏克蘭提供了超過3億歐元的援助。更多的援助正在進行中。”

馬林強調：“毫無疑問：如果俄羅斯贏得了這場可怕的賭博，它不會是唯一一個感到賦權的國家。其他國家也將受到同樣的黑暗議程的誘惑”。她提出，“我們需要從最近的全球挑戰、戰爭和危機中吸取正確的教訓。在我們社會越來越關鍵的領域——從醫療設備到新技術再到能源：我們已經過於依賴與那些不認同我們共同價值觀的政權合作。”

馬林說：“全球化使大量人口擺脫了貧困，我們必須儘可能地追求全球化。芬蘭是開放和全球貿易如何使一個國家變得更強大的最好例子。儘管如此，開放和合作並沒有充分改變世界。我們的依賴性正在成為我們的弱點，而且是在我們社會更重要的領域，比我們希望的要快。對歐洲來說，正確的教訓是與值得信賴的夥伴在關鍵領域建立戰略自主權。我們不是在築牆——我們是在共同尋求可靠的解決方案。”

馬林稱，她最近有機會與日本和印度等國的領導人討論了這一重要議題，“我們需要與我們所有的夥伴和盟友，特別是加拿大和美國討論這個問題”。馬林在講話最後指出：“建立公平的競爭環境是非常重要的。我們需要要求全球所有的貿易和投資夥伴給予完全的對等。然而，最近的戰爭、危機和災難表明，這還不夠。”

馬林說：“開放、民主和進步的社會也需要在對其公民至關重要的領域有更強的戰略自主權，而這必須得到可信賴的夥伴關係的支持。進步的民主國家之間的合作現在比以往任何時候都更重要。我們需要以新的力量、新的決心來捍衛我們的共同價值觀、普世人權和民主。我們需要在歐洲-大西洋和印太地區之間建立橋樑。”

馬林周五還與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在悉尼總理府舉行了會談。她在會前向澳洲總理表示：“我們有如此多的共同點。儘管我們在地球的另一端，我們地處在全球的不同地方，我認為我們在許多方面是如此相似。當談到我們的商業合作時，我們有很多機會，而且，當談到對世界的看法時。我認為地緣政治局勢非常嚴峻，特別是現在在歐洲，在烏克蘭。當涉及到戰爭時，你們也在非常具體地支持烏克蘭人。”

馬林補充說：“而我們，必須共同堅持我們的價值觀和基於規則的國際秩序，不受專制政權的挑戰。我們也必須從這場戰爭中吸取教訓，不要與專制國家建立那種會使我們的社會崩潰的關鍵的依賴關係。這就是為什麼我們比以往任何時候都更需要可信賴的夥伴。而澳大利亞和芬蘭，我們有如此良好的雙邊關係。”

兩國首腦會後發表的聯合聲明提及，“領導人們強調需要共同努力，加強其作為開放和民主社會的復原力，促進可持續發展。他們一致認為，需要管理複雜的供應鏈、能源以及投資於值得信賴的關鍵技術和新興技術，以促進經濟、政治、社會和環境穩定以及人權。”