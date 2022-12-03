俄羅斯富商在倫敦因涉寡頭調查被捕

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據英國廣播公司報導，一名俄羅斯富商在他位於倫敦的豪宅中被調查寡頭犯罪活動的英國官員逮捕。這位58歲的富商因涉嫌洗錢、串謀欺騙英國內政部和陰謀作偽證而被關押。

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英國國家犯罪調查局（NCA）表示，其打擊洗錢小組的50多名官員參與了對該商人房產的搜查行動，並查獲了一些數字設備和大量的現金。一名35歲的男子因涉嫌洗錢而被捕。他還因在試圖帶着一個裝有數千英鎊現金的袋子離開時阻撓警官而被捕。第三名男子，39歲，是該俄羅斯富商現任伴侶的前男友，在其位於倫敦市中心皮姆利科（Pimlico）的家中被捕，罪名包括洗錢和串謀欺騙。

英國國家犯罪調查局局長比格（Graeme Biggar）表示，今年成立的打擊洗錢單位在“調查寡頭的潛在犯罪活動方面取得了重大成功”。他補充說：“我們將繼續使用所有可用的權力和策略來破壞這種威脅”。據悉，被捕的三名男子都已被保釋，英國官方沒有透露他們的名字。

英國國家犯罪調查局稱，這是作為其破壞腐敗的國際商業人物及其幫兇活動的努力的一部分，而開展的最新行動。據該部門稱，其已對與普京有聯繫的精英人物及其幫手實施了近100次“破壞”，即消除或減少犯罪威脅的行動，包括對與受制裁俄羅斯人有密切聯繫的人持有的賬戶發出的賬戶凍結令。

英國國家犯罪調查局稱，“該小組還對直接影響英國的大量精英進行了調查並採取了謹慎的行動，同時也針對用於掩蓋大量財富流動的不太常規的途徑，如通過拍賣行進行高價值資產的銷售”。

該部門表示，“在國際上，英國國家犯罪調查局的工作已經協助凍結了許多財產、8艘遊艇和4架飛機，它繼續與財政部金融制裁執行辦公室協同工作，以確保在英國的其他資產被凍結，並與全球夥伴合作，針對海外的非法財富。”