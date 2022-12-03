白宮：拜登目前無意與普京會談，普京有意繼續這場非法戰爭

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美國白宮周五表示，拜登總統目前沒有計畫就俄烏戰爭問題與俄羅斯總統普京舉行會談。美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）當天對記者說，“他所做的一切表明，普京先生有意繼續這場非法的、無端的戰爭。”

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此前，拜登1日在白宮新聞發布會上表示，如果普京真正有意願尋找結束俄烏戰爭的方法，他則準備與其對話，但指“普京還沒有這麼做”。拜登強調：“有一種方法可以讓這場戰爭以理性的方式結束。普京從烏克蘭撤軍。第一條。但似乎他不打算這麼做。”

拜登補充說：“如果是這樣，在與我的法國和我的北約朋友們協商後，我將很高興與普京坐下來，看看他想要什麼，有什麼想法。 他還沒有這麼做。”

拜登還在周四的記者會上強調，問題關鍵是普京的決定是什麼，“他如何使自己擺脫他所處的處境？”拜登說，“如果他願意談，我準備找出他願意做什麼，但我只在與我的北約盟國協商後才這樣做。我不會自己去（與普京對話）。”

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周五就拜登的發言回應稱，如果美國的條件是“普京從烏克蘭撤軍”，克里姆林宮則不準備與美方進行會談。但他重申，普京總體上仍然願意進行接觸。

佩斯科夫指出，“美國仍然不承認新的領土是俄羅斯聯邦的一部分，當然，這使得找到一些相互的基礎，可能進行相互討論的基礎更加困難”。白宮方面，柯比周五向媒體澄清說，“總統在這方面一直非常一致，他現在沒有打算與普京先生交談”。

柯比補充說，“正如他所說，普京絕對沒有表現出對任何形式的對話感興趣的傾向。事實上，恰恰相反。他所做的一切表明，普京先生有意繼續這場非法的、無端的戰爭。”

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）另在記者會上表示：“俄羅斯人已經非常清楚地表明，他們當然無意進行建設性的對話和建設性的外交活動”。他補充說，美俄總統之間的任何對話“目前只不過是一種假設”。

普萊斯強調：“我們一直非常明確，美國和世界各國永遠不會——永遠，永遠，永遠不會承認俄羅斯非法吞併的領土，無論是在2014年還是最近，作為其對烏克蘭的非法和現在的野蠻侵略的一部分。”