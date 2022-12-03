美國國防部今天對外公開新一代的B-21 隱形轟炸機

武器

美國國防部今天對外公開新一代的B-21隱形轟炸機。B-21是美國1兆美元翻新核嚇阻力量的第一部分，其他還將包括新的核潛艦和陸基彈道飛彈，以對抗中國不斷擴大的核武力量。

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華爾街日報和中央社報導，B-21，表定每架平均造價約7億美元，用途是飛行數千英里並避開最先進防空系統偵測，打擊敵後縱深目標。

製造商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司表示，B-21可攜傳統武器與核武，最終還可發展為具無人飛行能力。

美聯社報導，諾斯洛普格拉曼執行長華登（Kathy Warden）表示，雖然B-21外觀與B-2相似，但只要進到機內就會發現截然不同。

華登說：「相較B-2，B-21的內部操作介面極其先進，這是拜諸如電腦運算能力等科技發展神速之賜，我們現在可以將新技術放入B-21的軟體內。」

其他不同B-2之處還包含更先進的外部塗層材質，讓B-21更難被發現。美國國防部長奧斯汀說，50年來匿蹤科技的進展全注進B-21，「即便最精密的防空系統都難以偵測到天上的B-21」。

機上其他先進部分包含新式的控制電波散射機制，讓飛機能騙過敵方雷達，讓對方以為是別的物體；幾位國防專家也說B-21的發動機還用上最新的推進技術。

美國空軍尚未說B-21轟炸機成軍時間，但軍事專家預期2026或2027年首批就能入列。目前建造中的B-21約6架。

受到成本、研發難度及國會對新機未來角色的質疑，諾斯洛普格拉曼目前只準備生產21架B-21，遠低於當初計畫的142架，這也將使B-21每架成本暴增至22億美元（2022年物價水平）。

美國空軍參謀長布朗（Charles Brown）今天表示，他計畫B-21機隊至少要達到100架。儘管五角大廈沒對外說明成本與維護細節，外部的獨立分析師研判若要交付100架，整個B-21計畫的成本會超過1000億美元。

美軍目前的轟炸機隊包含70多架平均已60年的B-52、45架平均已34年的B-1，以及20架先進但平均也已26年的B-2轟炸機。