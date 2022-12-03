美歐的戰略前景“從未如此一致”：將進一步協調應對當前全球挑戰

美國/歐盟/印太

美國和歐盟的高級外交官員12月2日表示，雙方就回應俄羅斯入侵烏克蘭、處理對華關係及印太地區等問題的戰略前景上“從未如此一致”，並承諾採取進一步的協調行動，“來應對當前的全球挑戰”。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟對外行動署秘書長薩尼諾(Stefano Sannino)和美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）本月1至2日在華盛頓共同主持了美國-歐盟關於中國問題對話第四次高級別會議，以及美國-歐盟印太問題高級別磋商第三次會議。

雙方會後發表聯合聲明稱，“美國和歐盟在我們的戰略前景上從未如此一致。他們還強調了跨大西洋國家在捍衛全世界自由、民主和人權方面的強大聯合決心。他們強調，美國和歐盟一直致力於採取進一步的協調行動來應對當前的全球挑戰。”

就中國問題，薩尼諾和舍曼討論了歐盟和美國“各自與中國的雙邊關係以及在不斷變化的戰略環境下它們可能的未來軌跡。他們重申，美國和歐盟各自與中國的關係是多方面的，並強調美國和歐盟就其做法保持持續和密切聯繫的重要性”。

薩尼諾和舍曼重申，歐盟和美國“對與中國在從環境和氣候到衛生和食品安全等共同關心的領域進行實質性接觸持開放態度。他們還強調了經濟多樣化和有韌性的供應鏈的重要性。他們重申特別關注和反對中國最近和正在進行的對國際經濟的經濟脅迫，並承諾深化努力以識別和減輕脆弱性。”

薩尼諾和舍曼討論了歐盟和美國各自與中國“就俄羅斯對烏克蘭無端和無理的侵略戰爭，包括俄羅斯公然無視核安全和安保的問題進行的交流。秘書長和副國務卿和討論了為向中國施壓以敦促俄羅斯結束其在烏克蘭的選擇戰爭而作出的共同努力”。

薩尼諾和舍曼“再次呼籲不要規避或破壞對俄羅斯的制裁，也不要為俄羅斯對烏克蘭的侵略提供任何形式的支持。他們重申，這種支持將對我們各自與中國的關係產生影響。他們還對中國反覆和持續的信息操縱表示關切，包括放大關於俄羅斯入侵烏克蘭的親克里姆林宮的虛假信息，以及中國努力控制敘述和壓制關於世界其他關鍵議題的獨立信息流動。”

在台灣問題上，薩尼諾和舍曼“強調了維護台灣海峽和平與穩定的重要性，美國和歐盟在台灣海峽有明確的利益，包括維護穩定，而且區域和全球的安全與繁榮都處於危險之中。他們對中國的挑釁行為表示關切，這些挑釁行為增加了海峽危機的風險，這不僅會破壞海峽兩岸的和平與穩定，而且會對更廣泛的地區產生嚴重影響，並危及全球繁榮”。

聲明補充說：“他們重申對維持現狀的承諾，反對任何破壞現狀的單邊行動。他們呼籲和平解決兩岸問題，並重申他們在台灣問題上的長期基本立場沒有改變，包括各自的一中政策。”

舍曼和薩尼諾還就東海和南海局勢進行評估，並指出“他們重申了對中國擴張性海洋主張的共同關切，這些主張不符合《聯合國海洋法公約》中所反映的國際法。他們強調了《聯合國海洋法公約》的普遍性和統一性，該公約規定了管理所有海洋活動的法律框架。”

此外，這兩位美國和歐盟的高級外交官還對中國的人權狀況表示嚴重關切，“包括在新疆、西藏、內蒙古和香港，這需要整個國際社會的緊急關注”，並稱“他們肯定了全世界每個人都有和平抗議的權利，並注意到中國正在發生的抗議活動”。聲明並提到聯合國人權高專辦新疆報告中對當地人權狀況提出的關切，並“對跨國鎮壓策略和措施表示關切”。

就周五召開的印太問題高級別磋商會議，聲明指出：“雙方確認了美國和歐盟對維護該地區基於規則的國際秩序的共同承諾。他們回顧了他們共同以及與合作夥伴為支持一個基於法治和保護人權及基本自由的自由開放的印度-太平洋所做的工作。他們表示支持在這些價值觀和基於規則的多邊框架基礎上加強與該地區夥伴的合作。”

舍曼和薩尼諾申明，美國和歐盟共享改善印太區域連通性的意圖，“包括通過（美國主導的）‘全球基礎設施和投資夥伴關係’和（歐盟主導的）‘全球門戶’計畫，以及美國國際開發金融公司和歐洲投資銀行之間就其各自在印太地區的活動進行協調。他們注意到印太國家在外國信息操縱和干擾方面所面臨的日益嚴重的挑戰，並承諾支持該地區自由和有韌性的媒體環境。”

雙方重申了美國和歐盟與印太地區國家合作的意願，“以及對東盟團結和中心地位的支持，以及對《東盟印太展望》的支持。他們強調解決緬甸日益惡化的政治、經濟和人道主義危機的緊迫性，並再次承諾共同努力，迫使緬甸軍事政權停止暴力，釋放那些被不公正拘留的人，允許人道主義援助暢通無阻，並使該國重新走上包容和真正民主的道路。”

薩尼諾和舍曼同時聲明，歐盟和美國打算就各自與太平洋島國的交往加深交流，“強調他們共同致力於將支持轉向太平洋島國夥伴擁有和推動的優先事項”。此外，他們還“注意到印度的重要區域和全球作用，並期待着在印度擔任2023年二十國集體（G20）輪值主席國時與印度合作應對緊迫的國際挑戰。”

值得注意的是，雙方承諾進一步為印太區域海洋安全開展協調和互補工作，包括計畫在2023年上半年舉行美國-歐盟海軍聯合演習，並在海洋領域開展聯合能力建設工作，“以支持印太地區的航行自由和其他國際合法使用海洋的行為”。

除此之外，薩尼諾和舍曼還表示：“雙方讚揚在應對俄羅斯對烏克蘭發動的非法、無端和無理的戰爭時，繼續保持特殊的跨大西洋團結和歐盟-美國的密切協調與合作。他們重申，歐盟和美國堅定不移地致力於繼續提供烏克蘭所需的財政、人道主義、國防、政治、技術和法律支持，以減輕其人民的痛苦，並在其國際公認的邊界內捍衛其主權和領土完整。”

這兩位高級外交官並代表美歐再次呼籲俄羅斯立即停止對烏克蘭的侵略戰爭，“並將其所有部隊和軍事裝備撤出烏克蘭領土”。他們譴責俄羅斯最近的行動升級，“包括使用導彈和伊朗的無人機和教練機對烏克蘭各地的城市和民用基礎設施進行廣泛的攻擊。”

薩尼諾和舍曼重申了歐盟和美國的共同承諾，即通過解決緊急需求和對韌性系統進行中長期投資，幫助減輕俄羅斯侵略戰爭對全球經濟穩定和國際糧食、營養和能源安全的影響，“他們認識到有必要振興國際和多邊組織，並將高質量、透明和包容性的可持續合作作為維護基於規則的國際秩序的關鍵先決條件，強調必須深化與世界各地夥伴的接觸，以應對共同的挑戰。”

據悉，美國和歐盟之間就中國和印太問題的高層對話將於明年上半年在布魯塞爾舉行。此外，雙方間的安全與防務對話臨時會議將於本月14日在華盛頓舉行。