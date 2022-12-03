馬克龍：法國將繼續並加大對烏軍事援助

法國/烏克蘭/俄羅斯

法國總統馬克龍在赴美進行國事訪問時接受了法國電視一台的專訪。馬克龍在採訪中承諾，法國將繼續並加大對烏克蘭的軍事援助。他並表示，邊界問題和烏克蘭總統澤連斯基尋求奪回被俄方2014年非法吞併的克里米亞的合法性“取決於烏克蘭人”。

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馬克龍就此次訪美成果表示：“在我看來，這是一次符合我們期望的訪問。這是法國的榮譽，因為這是拜登總統第一次接受國事訪問”。馬克龍提及他與美國總統拜登就烏克蘭等問題交換了意見。

馬克龍說：“美國和法國想要的是同一件事：對俄羅斯施加壓力，使其回到談判桌上”。

馬克龍還詳細介紹了他在這場衝突中的關切：“確保在民用核問題上不出現升級......，在軍事上幫助烏克蘭人進行抵抗”。

馬克龍續稱：“我們與喬·拜登討論了未來的安全架構：俄羅斯必須獲得對其自身安全的保證”。

當被問及他對烏方希望奪回2014年被俄羅斯入侵的克里米亞的看法時，馬克龍回答說：“你認為，當我們法國人不得不經歷阿爾薩斯和洛林被佔領的時候，我們會喜歡世界其他國家的領導人在戰爭中對我們說：你們必須做這個或那個嗎？”

馬克龍強調：“有一件事取決於烏克蘭人，那就是邊界問題”。他補充說：“烏克蘭的問題和我們所捍衛的是《聯合國憲章》的原則：領土完整和國家主權。因此，我相信人民有為自己做決定的自由。應由烏克蘭人民自己決定在什麼條件下、如何、何時......而不是我們。”

馬克龍還承諾，法國將在未來幾周繼續並加強對烏克蘭的軍事援助。不過，他同時就此提出兩條紅線，即“我們永遠不會削弱我們軍隊保護國家領土的能力，我們也永遠不會提供可能使我們成為衝突一方的武器”。馬克龍說：“但我們將提供更多的武器”。