奧斯汀：普京的戰爭不是北約擴張的結果，它是北約擴張的原因

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周六在出席活動時重申對俄羅斯入侵烏克蘭，及對俄方打擊烏克蘭平民和基礎設施的譴責。他說，“俄羅斯沒有受到挑釁。俄羅斯沒有受到威脅。俄羅斯沒有受到攻擊。相反，一個人選擇了戰爭。而普京的戰爭並不是北約擴張的結果。它是北約擴張的原因”。

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奧斯汀在出席於加州舉行的里根國防論壇時表示：“大國必須選擇責任而不是魯莽。大國必須坦誠溝通——尊重來之不易的國際法律、聯盟、規範和協議體系，自二戰結束以來，該體系使我們大家更加安全和繁榮。”

奧斯汀說：“你們知道，我們不能把這種開放和穩定的秩序視為理所當然。而這正是世界共同譴責和抵制俄羅斯在烏克蘭的魯莽戰爭的一個關鍵原因。而這十年對歐洲以及亞洲的安全將是決定性的。”

奧斯汀說：“因此，讓我們清楚地指出我們在烏克蘭看到的情況。俄羅斯沒有受到挑釁。俄羅斯沒有受到威脅。俄羅斯沒有受到攻擊。相反，一個人選擇了戰爭。而普京的戰爭不是北約擴張的結果。它是北約擴張的原因。而現在，由於克里姆林宮對一個消失的帝國的渴望，歐洲面臨著自第二次世界大戰結束以來最嚴重的安全危機。”

奧斯汀談道：“而聯合國安理會的一個成員國，讓我再說一遍聯合國安理會的一個成員國正在發動戰爭，剝奪4300多萬人的民主。俄羅斯正以蓄意的殘酷手段，將平民和平民目標置於其槍口之下。俄羅斯軍隊已經殺害了數以千計的烏克蘭公民，甚至還有數百萬人逃離。俄羅斯的攻擊導致兒童死亡，學校被打碎，醫院被搗毀。”

奧斯汀說：“因此，俄羅斯的鄰國越來越警惕地看待其帝國主義的侵略。而普京的戰爭選擇讓地球上的每個人都預見到了一個沒有人願意生活在其中的暴政和動亂的世界。而俄羅斯對其和平鄰國的攻擊已經向地球上的每個國家展示了無序的危險。因此，這就是為什麼這麼多善意的國家爭先恐後地讓烏克蘭擁有自衛的能力，包括我們所創建和領導的烏克蘭國防聯絡小組的大約50個成員國。”

奧斯汀續稱：“這就是為什麼我們團結和堅定的北約盟友加強了聯盟的前線防禦並加強了其東翼。這也是為什麼美國將我們部署在歐洲的軍人總數從8萬增加到10萬以上，並在波蘭長期駐紮前沿部隊，並強調我們對北約和第五條的鋼鐵般承諾。”

同時，奧斯汀強調：“所以我們要明確指出。我們不會被拖入普京的戰爭。但當烏克蘭為捍衛其公民和主權而戰時，我們將與它站在一起。我們將與我們的北約盟友堅定地站在一起。我們將保衛北約的每一寸領土。”

奧斯汀還承諾美國將繼續支持烏克蘭，並稱“只要需要，我們將一直支持烏克蘭的自衛權。”

據塔斯社報導，白俄羅斯總統盧卡申科周六在與俄羅斯國防部長紹伊古會談時表示，西方目前正在考慮繼續在“烏克蘭開展軍事活動”的方案，這使得“俄羅斯特別軍事行動”的繼續。盧卡申科稱：“我們認為，他們正在考慮如何繼續進行戰爭。如果是這樣，特別行動就不會結束”。

此前，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周五就美俄首腦會談的可能性表示，如果美國的條件是“普京從烏克蘭撤軍”，克里姆林宮則不準備與美方進行會談。但他重申，普京總統總體上仍然願意進行接觸。

不過，佩斯科夫強調，“美國仍然不承認新的領土是俄羅斯聯邦的一部分，當然，這使得找到一些相互的基礎，可能進行相互討論的基礎更加困難”。白宮同日澄清說，“（拜登）總統在這方面一直非常一致，他現在沒有打算與普京先生交談”。