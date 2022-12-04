美防長：美國不會讓中國重塑印太地區和國際秩序

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月3日出席了在加州西米穀市舉辦的第九屆里根國防論壇，並發表講話。他指出：“正如拜登總統所說，我們正站在‘一個決定性的十年’。”奧斯汀說：“而未來幾年將確定我們與中華人民共和國的競爭條件。它們將塑造歐洲安全的未來。它們將決定我們的子孫是否會繼承一個擁有開放的規則和基本權利的世界。”

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據美聯社報導，奧斯汀在里根國防論壇上的講話為五角大樓正視中國的崛起以及這對美國在世界上的地位可能意味着什麼的一周畫上了句號。周一，美國國防部發布了提交國會的2022年度《中國軍事與安全態勢發展報告》，稱中國加快擴展核武庫的步伐有可能使北京在2035年前擁有約1500枚核彈頭庫存。

周五，美國空軍首次公開展示B-21“突襲者”隱形戰略轟炸機，這也是時隔30多年亮相的美軍全新隱身轟炸機。奧斯汀出席了由製造商諾斯羅普·格魯曼公司位於加州帕姆代爾工廠舉行的隆重揭幕儀式，並發表講話。

美國陸軍部長、海軍部長和空軍部長等官員與奧斯汀一道出席了周六的論壇活動。奧斯汀當天在發表講話時稱：“我在帕姆代爾參加了B-21突襲者（隱形戰略轟炸機）的歷史性揭幕儀式。這是一種遠程攻擊型隱形轟炸機，很快將成為空軍轟炸機機群的骨幹。B-21是由我們在諾斯羅普·格魯曼公司的合作夥伴開發了七年之久……它表明，我們對在21世紀保持美國安全所要採取的措施有清醒的認識。”

奧斯汀說：“要知道，B-21是戰鬥力的一次非凡展示，也是美國威懾力的一次重大進步。製造這種轟炸機需要利用美國的創新和聰明才智的驅動力--利用自由思想和自由企業。女士們，先生們，地球上只有一個國家一直在提供這種組合。那就是美利堅合眾國。美國的力量、創新和價值觀使美國軍隊成為人類歷史上最強大的戰鬥力量。而且不要搞錯：我們將保持這種狀態。”

奧斯汀說：“美國軍隊的存在是為了戰鬥和贏得我們國家的戰爭。而且，我們將始終致力於儘可能地阻止衝突。但是，如果我們被迫自衛，我們將獲勝——我們將毫無疑問地獲勝。現在，正如拜登總統所說，我們正站在‘決定性的十年’。”

奧斯汀說：“而未來幾年將確定我們與中華人民共和國的競爭條件。它們將塑造歐洲安全的未來。它們將決定我們的子孫是否會繼承一個擁有開放的規則和基本權利的世界，或者他們是否會面臨壯膽的專制者，試圖通過武力和恐懼來進行統治。”

奧斯汀在講話中呼籲獲得國會的財政支持，並稱“現在不是對我們的資源或我們的決心有所保留的時候。為了迎接這一時刻，我們將需要來自國會、行業和更多的幫助。我希望你們能與我們一起完成這項艱巨的任務。為了塑造這個決定性的十年，我們正在努力推動，以進一步加強美國的威懾力。”

奧斯汀稱：“我們正在應對中華人民共和國所帶來的世代的步調挑戰。我們正在應對普京的俄羅斯的迫切威脅，並捍衛使我們所有人都安全的基於規則的國際秩序。我們將以美國的方式完成這一切——利用美國創新和美國工業的全部力量，確保我們在我們的作戰人員需要之前得到他們所需要的東西。”

在強調了盟友和夥伴的重要性後，奧斯汀說：“（拜登政府的）《國防戰略》對我們的主要競爭對手有着清醒的認識。這要從中華人民共和國說起。近幾十年來，其軍隊已經開始了一個飛速的現代化計畫。”

奧斯汀稱：“中國是唯一一個有意願並且越來越有能力重塑其地區和國際秩序以滿足其威權偏好的國家。所以讓我清楚地表明：我們不會讓這種情況發生。”

奧斯汀說：“這始於美國具有戰鬥力的威懾力。我們將保持並加強我們的作戰優勢，使中國永遠無法得出侵略符合其最佳利益的結論。我們正以前所未有的方式調整我們的預算以應對中國的挑戰。我們正在對研發和鍛造更強大的軍事力量進行國防部有史以來最大規模的投資。我們正在對美國軍隊進行現代化、訓練和裝備，以應對印太地區的突發事件。”

奧斯汀稱：“國防部終於在注意力和資源方面向亞洲進行了根本性和前所未有的轉變。女士們，先生們，國防部正在把它的注意力、它的時間和它的經費真正運用起來。因此，我們正在將我們的投資與適合21世紀印太地區威懾的新作戰概念相匹配。我們正在加強我們在該地區的前沿存在，以建立一個更加致命的、機動的和分布式的力量態勢。而且，我們將繼續投資於威懾和否定戰略。”

奧斯汀稱：“我們不是在獨自做這件事。我上周剛從東南亞回來，在那裡我與來自該地區各地的國防領導人會面。他們中幾乎每個人都贊同我們對自由開放的印太地區的願景，在這個地區，無論大小國家都能規畫自己的未來，並有能力捍衛自己的利益。”

同時，奧斯汀表示：“我們也堅定地致力於負責任地管理我們與中國的競爭，即使我們在捍衛我們的利益、我們的盟友和我們的夥伴。”

奧斯汀說：“當我在柬埔寨時，我會見了中國國防部長魏將軍。我明確表示，大國需要負責任地競爭，保持溝通渠道的暢通，並在多個層面建立‘護欄’。我還強調了我們對我們看到的解放軍飛機在印太地區飛行的日益危險的行為的嚴重關切。我明確表示，美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和行動。”

奧斯汀表示：“你們知道，大國必須選擇責任而不是魯莽。大國必須坦誠溝通——尊重來之不易的國際法、聯盟、規範和協議體系，自二戰結束以來，該體系使我們大家更加安全和繁榮。”

奧斯汀說：“我們不能把這種開放和穩定的秩序視為理所當然。而這正是世界共同譴責和抵制俄羅斯在烏克蘭的魯莽戰爭的一個關鍵原因。而這十年對歐洲以及亞洲的安全將是決定性的。”

據了解，美國國防部在所有聯邦政府機構中擁有最大金額的可支配預算，如果國會在明年1月前通過目前的撥款法案，該部門在2023年的預算中可能獲得高達8470億美元。據美國國會預算辦公室估計，大約四分之一的國防預算用於人員費用，如工資、醫療保健和退休賬戶。