美國和歐盟試圖在貿易和技術領域尋求趨同

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美國政府和歐盟委員會的一個代表團周一在華盛頓附近舉行會議，試圖讓世界上最大的兩個經濟體在貿易和新技術問題上拉緊聯繫，但預計不會有太多的具體的進展。

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法新社報道，據美國官員稱，貿易和技術委員會(TTC)在美國首都附近馬里蘭大學舉行的第三次會議，應該會“啟動新的具體的舉措”以加強美國和歐盟之間的“合作”。貿易和技術委員會由美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩於2021年6月啟動。

在美國方面，參加會議的有國務卿布林肯、貿易部長雷蒙多和貿易大使凱瑟琳·泰；在歐盟方面，參加會議的則有貿易專員東布羅夫斯基斯和競爭事務專員瑪格麗特·維斯塔格。

歐盟方面表示，美國的氣候和就業計畫(IRA)造成的後果，必須是討論的內容。這一計畫不論是在布魯塞爾還是在歐盟各成員國都引發了擔憂。

上周，法國總統馬克龍在對華盛頓進行國事訪問期間與美國總統拜登討論了這一問題。法國代表團當時表示，很高興，美國政府聽到了他們的聲音。

上周五，法國經濟部長勒梅爾在接受法新社採訪時說：“馬克龍總統已經讓拜登和他的政府意識到了美國的氣候和就業計畫(IRA)會對歐洲工業造成的影響。歐洲工業已經因烏克蘭戰爭和能源價格受到了削弱。”

雖然如此，法新社表示，預計，周一的會議不會取得具體的進展。就氣候和就業計畫，美國的迴旋餘地不大。另外，一月初民主黨在眾議院失去多數席位，而且，拜登的這一計畫具有高度的象徵意義。

不過，一位在場的歐洲官員向媒體解釋說：“希望在不發生對抗的情況下（美國）能考慮到我們的擔憂”。他同時強調，歐洲方面始終“期望”美國能給出“更堅固的回應”。