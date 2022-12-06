歐盟巴爾幹峰會展示雙方希望團結一致並恢復關係

歐盟/巴爾幹/外交

2022 年12月6日，在阿爾巴尼亞地拉那舉行的歐盟-西巴爾幹峰會新聞發布會上，歐洲理事會主席米歇爾與阿爾巴尼亞總理拉馬和歐盟委員會主席馮德萊恩一起發表講話。

法新社報道，歐盟國家領導人和西巴爾幹國家領導人星期二在地拉那展示，雖然吸納巴爾幹國家成為歐盟成員國仍然是一個遙遠的前景，但是，雙方願意通過具體的合作為歐盟和巴爾幹國家之間的關係注入新的動力。

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此次在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行的歐盟-巴爾幹峰會是首次在巴爾幹地區舉行的此類峰會。

此次峰會的重點是具體的合作：為幫助這些西巴爾幹國家應對能源危機，歐盟確認了一項10億歐元的補貼計畫，其中一半用於幫助最脆弱的家庭和企業，另一半用於投資，以加強能源獨立。

峰會還簽署了一項協議，以便電信運營商於2023年10月降低電信漫遊的費用，並在2027年之前逐步取消漫遊費用。峰會還宣布了雙方在網絡安全方面的合作，也包括大學之間的合作。

歐盟理事會主席查爾斯·米歇爾認為，這次歐盟-巴爾幹峰會具有“歷史意義”。

歐盟理事會主席說，幾個月前，歐盟和多年來一直被歐盟拒之門外的六個西巴爾幹國家之間，仍然是“沮喪、疲憊不堪”的情緒。但歐盟理事會主席認為，出現“驚跳”是有可能的。

烏克蘭戰爭凸顯了，為了對抗莫斯科在那裡的影響，歐洲人非常需要穩定巴爾幹歐洲東南部這個脆弱的地區。

歐盟理事會主席查爾斯·米歇爾說：“我希望儘快實現西巴爾幹地區的有效整合，這需要勇氣和改革。”