油價

中央社報道，土耳其12月7日證實，在西方強國為懲罰俄羅斯對烏克蘭開戰而對俄羅斯原油施加價格上限後，安卡拉已開始要求載運俄羅斯原油油輪出示保險證明，但官員否認這正造成油輪通行速度減緩。

廣告 繼續瀏覽後續

歐洲聯盟與七大工業國集團上周同意，對於售價超過每桶60美元的俄羅斯原油，禁止西方保險公司承保載運的油輪。這項制裁是為了剝奪俄國主要收入來源之一，澳洲也加入行動。

根據油輪業追蹤網站TankerTracker.com 7日上午說法，俄羅斯原油海運出口量在過去48小時少了一半。

一名消息人士告訴法新社，土耳其官員從本月初開始，便要求從俄羅斯出發、想通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus）和達達尼爾海峽（Dardanelles）前往全球市場的油輪出示保險證明。

一位要求匿名的官方消息人士對法新社表示，由於西方保險商已開始取消承保作業，土耳其當局這麼做是「想要確定（油輪）有保險」。

一位身分不明的土耳其官員告訴國家通訊社安納杜魯新聞社，「大多數國際保險公司」已不再承保俄羅斯原油，「如果在這些海峽發生事故，誰要負擔可能高達數以10億美元計的損失？誰要負責」？

不過，這名官員否認西方媒體暗示土耳其新規定已造成兩個海峽出現油輪塞船的報導。這名官員說，海上交通並無「顯著」變化，且安卡拉可採取更多措施「防止擁塞」。