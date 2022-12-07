歐盟公布對俄第九輪制裁措施：正讓俄羅斯為其殘忍行為付出代價

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月7日公布了歐盟擬對俄羅斯採取的第九輪制裁措施，包括將近200名個人和實體追加至制裁名單當中，同時將對三家俄羅斯銀行實施制裁，包括全面禁止與俄羅斯地區開發銀行之間的交易等。馮德萊恩表示：“俄羅斯繼續給烏克蘭帶來死亡和破壞。我們與烏克蘭站在一起，我們正在讓俄羅斯為其殘忍行為付出代價。”

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馮德萊恩周三通過視頻講話表示，“俄羅斯繼續給烏克蘭帶來死亡和破壞。它故意以平民和民用基礎設施為目標，試圖在冬季開始時使烏克蘭癱瘓。我們站在烏克蘭一邊，我們正在讓俄羅斯為其殘忍行為付出代價。迄今為止，我們推出的八輪制裁措施已經在產生巨大作用。而今天，我們正在加大對俄羅斯的壓力，推出第九輪制裁措施。”

據馮德萊恩介紹，“首先，我們提議在我們的制裁名單上增加近200名個人和實體。這包括俄羅斯武裝部隊，以及特定軍官和國防工業公司，國家杜馬和聯邦委員會成員，部長、州長和政黨，等等。這份名單涵蓋了俄羅斯對平民進行野蠻和蓄意的導彈襲擊，綁架烏克蘭兒童到俄羅斯，以及盜竊烏克蘭農產品的關鍵人物。”

馮德萊恩補充說：“第二，我們建議對另外三家俄羅斯銀行實施制裁，包括對俄羅斯地區開發銀行實施全面的交易禁令，以進一步癱瘓普京的提款機。第三，我們還希望實施新的出口管制和限制，特別是對軍民兩用產品。這包括可能被俄羅斯戰爭機器使用的關鍵化學品、神經毒劑、電子產品和IT組件。”

馮德萊恩說，“第四，我們將切斷俄羅斯獲得各種無人機和無人駕駛飛行器的渠道。我們建議禁止向俄羅斯直接出口無人機發動機，禁止向任何第三國，如伊朗，出口可能向俄羅斯供應無人機。我們還將針對俄羅斯的宣傳機器，取消另外四個頻道和所有其他傳播平台。”

馮德萊恩表示，“而且我們提議對俄羅斯能源和採礦業採取進一步的經濟措施，包括禁止在俄羅斯進行新的採礦投資。這套方案是在本周生效的歐盟對俄羅斯海運石油的全面進口禁令之上提出的，以及七國集團（G7）之間達成的全球石油價格上限”。

馮德萊恩強調：“反對俄羅斯戰爭的國際合作從未如此強大。我們團結一致，立場堅定。” 據悉，歐盟外交事務委員會及歐盟峰會將分布於下周一和周四召開，屆時第九輪制裁措施需要歐盟27個成員國審議批准後才能正式生效。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三通過推特表示，“在糧食和饑餓之後，普京現在決定將冬天武器化。他想破壞烏克蘭各地數百萬平民的電力、暖氣和水供應。我們正在對那些在這場殘酷的戰爭中起作用的人進行第9輪制裁”。博雷利重申，“只要需要，我們決心為支持烏克蘭而採取行動。”