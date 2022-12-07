澤連斯基和“烏克蘭精神”當選《時代》雜誌2022年度風雲人物。

烏克蘭/俄羅斯/國際

《時代》雜誌12月7日宣布，將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和“烏克蘭精神”評為該雜誌2022年年度風雲人物，以表彰烏克蘭在面對俄羅斯入侵時展現出的精神。該雜誌此前表示，他們評選年度風雲人物的標準是“對新聞或我們的生活影響最大的人，不管是好是壞”。《時代》雜誌指出，澤連斯基作為戰時領導人的成功依靠的是勇氣具有傳染性這一事實。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯今年2月全面入侵烏克蘭後，澤連斯基帶領他的國家進行了反入侵戰爭。儘管戰爭爆發時，多國政要建議這位44歲的烏克蘭總統攜家人疏散到一個安全的地方，但澤連斯基本人卻選擇與政府和軍隊留在了首都基輔，並強調“我需要的是彈藥，而不是搭車”。

依照澤連斯基的話說，他“沒有躲藏”，也“不懼怕任何人”，並於之後的數月中領導了烏克蘭的抵抗。《時代》雜誌主編費爾森塔爾（Edward Felsenthal）談到評選澤連斯基為年度風雲人物時表示，該雜誌的決定是“記憶中最明確的”。他補充說：“無論烏克蘭之戰讓人充滿希望還是恐懼，世界都在2022年跟隨弗拉基米爾·澤連斯基的節拍前進。”

費爾森塔爾指出，澤連斯基在戰爭開始時的決定“不是逃離基輔，而是留下並爭取支持，這是決定性的”。他補充說：“由於證明了勇氣可以像恐懼一樣具有傳染性，由於激勵人民和國家團結起來捍衛自由，由於提醒世界民主的脆弱性，以及和平的脆弱性——弗拉基米爾·澤連斯基和‘烏克蘭精神’是《時代》雜誌的2022年度風雲人物。”

費爾森塔爾說：“他（澤連斯基）的信息攻勢改變了地緣政治氣候，引發了一波席捲全球的行動”。澤連斯基將與“烏克蘭精神”共享這一榮譽。費爾森塔爾談道，“烏克蘭精神”代表了在這場衝突背後進行戰鬥的“（烏克蘭）國內外的無數人”，包括廚師、外科醫生等普通大眾。他們中包括幫助烏克蘭保持通信暢通的工程師庫特科夫（Oleg Kutkov）、《基輔獨立報》的編輯魯登科（Olga Rudenko）和援烏英國戰地醫生諾特（David Nott）。

《時代》雜誌記者舒斯特（Simon Shuster）說，澤連斯基“作為戰時領導人的成功有賴於勇氣是可以傳染的”，而且它“在入侵的頭幾天就在烏克蘭的政治領導層中傳播”。澤連斯基則向該雜誌表示：“我還沒有完成這個對我們國家來說偉大而重要的行動。還沒有（完成）。”

《時代》雜誌的年底總結封面是澤連斯基身穿經典的軍綠色毛衣的側身照，周圍是個別人物和抗議者的人群。他們中間穿插着亮黃色的向日葵和藍黃相間的烏克蘭國旗。過去一年中，澤連斯基身穿軍綠色T恤在全球各種會議上在線參會，呼籲國際社會的支持和援助，在教育機構發表演講，並與外國領導人和具有影響力的名流會面，他的身影令人印象深刻。

《時代》雜誌指出，這位44歲的前喜劇演員在電視節目中扮演了一個總統後，於2019年當選烏克蘭總統，他依靠獨特的背景和一系列技能來應對當前的時刻。記者舒斯特寫道：“（澤連斯基）適應性強，受過訓練，不會在壓力下失去勇氣。他知道如何解讀人群，並對其情緒和期望作出反應。現在他的聽眾是整個世界。他決心不讓他們失望。”

文章指出，但戰爭也改變了澤連斯基，不僅僅是因為戰爭間過度勞累對身體的傷害。一位軍事顧問阿雷斯托維奇(Oleksiy Arestovych)告訴《時代》雜誌，澤連斯基不再有着以往快速的動作、玩笑和聊天，轉而採取更有氣勢的姿態。阿雷斯托維奇說：“他（澤連斯基）已經失去了那種演員的素質，他變成了一個領導（Boss）。”

兩天前，英國《金融時報》同樣將澤連斯基評為年度風雲人物。在那次採訪中，他告訴該報，他不認為自己是勇敢的。澤連斯基說：“我的責任心比我的勇氣更強。我只是討厭讓人失望。”