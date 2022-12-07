CNN報道：中國已經在海外設立100多個警察局

國際/中國

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，中國已經在全球廣設100多個海外警察局，以監視、騷擾並在某些情況下遣返流亡的中國公民。

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總部位於西班牙馬德里的人權組織“保護衛士”（Safeguard Defenders）表示，自從9月首次揭露中國政府在世界各地設立54所此類警察局以來，又發現中國在海外運作另外48個警察局的證據。

“保護衛士”提出的新指控包括：中國海外警察局卧底特工在巴黎郊區脅迫一名中國公民返國，且中國當局專門招募特工完成此類任務。之前已被揭露另有兩名中國流亡人士在歐洲被強行遣返，一名在塞爾維亞，另一名在西班牙。

“保護衛士”整理開放來源的中國官方文件，尋找中國涉嫌侵犯人權的證據，並表示已確定中國公安部旗下4個不同的警察管轄區在至少53個國家執行任務，橫跨全球各地，表面上是要協助當地僑民。

中國否認在境外設立未申報的警察局，中國外交部11月曾告訴CNN：“我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。以此作為借口抹黑中國是不可接受的。”

然而，“保護衛士”的最新報告稱，它調查的一個警察網絡曾為最初21所海外警察局僱用了135人。“保護衛士”還拿到斯德哥爾摩的中國海外警察局一名僱員的3年合約。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）日前在媒體簡報會被問及此事時表示：相關報導指中國官員把手伸到海外，在世界各地騷擾、監控並威脅人民，包括讓在美國批評北京當局的人士噤聲。美國非常嚴肅看待此問題，會持續關切中國的跨國壓迫手段。