澳英美三國防長會議：澳洲獲取核動力潛艇的最佳途徑正在具體化

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澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）首次防長會議12月7日在華盛頓舉行。在五角大樓舉行的會議上，三國重申了他們對該夥伴關係的共同承諾，並審查了為澳大利亞皇家海軍提供核動力潛艇計畫的進展。澳英美防長還商定了2023年和2024年的聯合軍事演習計畫，以進一步提高共同行動能力。

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在會前發言中表示：“我們三國比以往任何時候都對我們的世界所面臨的關鍵挑戰和機遇有着相似的看法。AUKUS將增強我們在印太地區維持和平與穩定的共同能力，自從建立這一三邊安全夥伴關係以來，我們的國防力量、工業和科學界一直在努力工作”。

奧斯汀稱：“在過去的15個月中，我們在確定澳大利亞獲得配備常規武器和核動力潛艇的途徑方面取得了巨大進展。今天，我想代表拜登總統重申，美國致力於確保澳大利亞儘早獲得這種能力，並且遵守最高的不擴散標準。”

澳大利亞副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在發言中說，“正如你所說的，奧斯汀部長，就在一年多以前，AUKUS成立了，這說明我認為我們三國之間有一個共同的使命，那就是共同努力追求先進的軍事能力，而且是在世界面臨的戰略環境像我們自二戰結束以來真正看到的那樣複雜和不穩定的時候這樣做”。

馬勒斯補充說：“這方面的核心是澳大利亞能夠獲得一艘核動力、高性能的潛艇，我們對我們能夠與英國和美國一起為使澳大利亞獲得這種能力所做的工作深表感謝。”

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）說：“我很高興我們能夠一起參加會議，不僅建立強有力的關係和聯盟，歷史性的、當下的（強有力的關係和聯盟），而且在激發我們的能力、我們的共同價值觀和維護我們大家所珍視的東西方面邁出下一步，無論是自由、民主、航行自由和法治，這都是極其重要的，是現在將我們聯繫在一起的東西，就像71年前的珍珠港事件一樣，我們不應該忘記它發生在太平洋。”

本·華萊士稱，“我們決心作為夥伴站在一起，作為五眼聯盟的三個成員國……然後在這種信任和共同聯盟的基礎上，這將使我們能夠確保我們為這個十年的結束做好準備和匹配，以捍衛我們的價值觀，如果它們再次受到威脅。” 值得一提的是，三國防長舉行會議當天正值珍珠港事件81周年紀念日。

澳英美防長會後還發表了聯合聲明。聲明指出，三國防長“回顧了迄今為止在支持澳大利亞獲得配備常規武器、核動力潛艇和三邊發展先進能力的三邊努力方面所取得的重大進展。他們強調，AUKUS將通過加強威懾力對印太地區的和平與穩定作出積極貢獻。兩位部長和副總理表示，他們相信在關於海軍核推進的18個月磋商期結束以及總統、總理和首相在2023年初宣布（澳大利亞獲取核動力潛艇）最佳途徑之前，將繼續取得進展。”

三國防長共同承諾，“確定澳大利亞儘早獲得配備常規武器、核動力潛艇能力的最佳途徑。他們重申，共同致力於制定和維護核不擴散的最高標準，並歡迎迄今為止與國際原子能機構進行的持續、廣泛和富有成效的接觸。”

三國防長“進一步注意到最近的演習在展示和測試先進能力方面所發揮的作用，並批准了在2023至2024年時間框架內及以後對幾個合作倡議，包括高超音速和自主系統，進行額外展示的計畫。”

三國防長還承諾將促進各自國防工業和學術界的針對性接觸，“深化政府、學術界和國防工業基地在先進系統方面的合作將需要持續努力，以繼續改善信息和技術共享”。

三國防長強調，“AUKUS是一種戰略夥伴關係，重點是加強區域穩定和維護自由開放的印太地區，在那裡衝突可以在沒有脅迫的情況下和平解決。他們確認，AUKUS將補充澳英美夥伴與現有區域架構的接觸，包括東盟和太平洋島國論壇。”

就澳大利亞何時將獲得核動力潛艇問題，馬勒斯稍後在受訪時表示：“最佳途徑現在正在具體化”。他並稱，三方將在明年上半年對細節進行宣布，目前仍有更多工作要做。他補充說，“但最佳途徑現在正在形成，我們對此感到非常興奮。”