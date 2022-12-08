荷蘭據報或配合美國就對華出口芯片製造設備實施新管制

荷蘭/科技/中國

據彭博社周四援引熟悉此事的人士的話報導，荷蘭官員正計畫對出口到中國的芯片製造設備實施新的管制。此前，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）上個月表示，荷蘭正在與美國政府就對中國出口半導體設備的新限制進行談判。

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匿名的消息人士表示，談判正在進行，還沒有作出最後決定，最快可能在下個月達成關於荷蘭限制的協議。報導引述消息人士的話稱，荷蘭正在考慮的新的出口限制可能會禁止銷售能夠製造14納米或更先進芯片的設備。報導稱，此舉可能會使荷蘭的法規至少部分地與美國10月7日宣布的限制相一致。

拜登政府在10月初公布了一套全面的對華出口管制措施。荷蘭外交部沒有立即回應路透社的評論請求。美國國家安全委員會拒絕發表評論。施賴納馬赫爾上個月則多次表示，荷蘭政府將就ASML公司對華出售芯片設備一事作出自己的決定。施賴納馬赫爾強調，“重要的是我們要捍衛自己的利益——我們的國家安全，還有我們的經濟利益。”

據路透社報導，在美方的壓力下，荷蘭政府自2018年以來一直不允許全球最大的光刻機企業ASML獲得向中國運送其最先進機器的許可證，因為它們被認為是潛在軍民兩用設備。荷蘭企業ASML是一家重要的半導體設備製造商，2021年對中國客戶的銷售額超過20億歐元。

彭博社稱，這些限制可能會打擊ASML公司，該公司是世界上製造先進半導體所需機器的最重要供應商之一，並已被捲入華盛頓限制北京生產其高端芯片能力的努力中。根據ASML公司最新的年度報表，中國占該公司去年收入的15%左右。根據荷蘭中央統計局的數據，中國也是該國僅次於德國的第二大貿易夥伴。

報導指，目前還不清楚新的限制措施對ASML公司的對華銷售意味着什麼。官員們仍在討論細節，但這一步驟可能會有效地阻止該公司的沉浸式光刻機（其最先進的設備）向中國客戶出口，這些客戶將這些設備與其他供應商的工具結合使用，以製造14納米或更先進的芯片。