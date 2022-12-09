烏外長庫列巴：我呼籲世界不要害怕俄羅斯解體

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烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）近日在受訪時呼籲該國的盟友不要擔心俄羅斯可能因戰爭而解體，同時捍衛烏軍打擊俄羅斯領土上的目標的權利，並誓言烏克蘭絕不會接受將包括克里米亞在內的被佔領土地，置於俄方控制之下的和平解決方案。

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據《華爾街日報》報導，儘管烏克蘭的西方盟友在防止烏克蘭失敗的目標上團結一致，但並非所有盟友都擁護烏克蘭取得全面軍事勝利的目標，基輔不僅要奪回自2月入侵以來失去的土地，還要奪回2014年被吞併的克里米亞半島以及在俄羅斯統治下的東部頓涅茨克和盧甘斯克地區。這些盟友中的一些人擔心，這樣的結果可能會深刻地破壞擁有核武器的俄羅斯國家的穩定，有可能導致其分裂和大範圍的動蕩，對世界其他地區產生不可預測的後果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一表示，華盛頓的重點是支持烏克蘭奪回俄羅斯自2月24日發動全面入侵以來所奪取的領土。庫列巴在接受該報採訪時對美國繼續向烏克蘭提供支持懷有信心。而在他看來，這種對俄羅斯解體的擔心讓他想起了1991年，時任美國總統老布什在基輔發表的反對烏克蘭等一眾蘇聯加盟國獨立的“基輔雞演說”。

1991年8月，老布什在這篇講話中向烏克蘭最高蘇維埃的議員們警告，要防止“自殺式民族主義”，敦促烏克蘭人維護蘇聯，放棄從莫斯科獨立的追求。演說發表後三星期，烏克蘭宣告獨立，再過三個月，烏克蘭大比數通過公投退出蘇聯；演說發表後145日，蘇聯宣告解體。

庫列巴在接受採訪時表示：“我呼籲世界不要害怕俄羅斯解體。如果歷史的車輪開始轉動，沒有人能夠改變它”。庫列巴說，“與其考慮如何幫助俄羅斯生存並成為國際社會的正常成員，不如接受這個俄羅斯不能成為國際社會正常成員的事實”。

庫列巴說：“我不認為如果俄羅斯解體，世界就會崩潰。但將是俄羅斯人民使他們的國家解體，就像1917年俄羅斯帝國發生的那樣。”

另就本周俄羅斯多座軍用機場遇襲，庫列巴拒絕就具體事件發表評論。但他說，不能指望烏克蘭在發動一場生存戰爭時按兵不動。庫列巴指出：“我們首先關注的是打擊烏克蘭被佔領土上的目標，關註解放我們自己的領土。但當然，俄羅斯可以在烏克蘭做任何它在技術上有能力做的事情，而烏克蘭卻沒有同樣的權利，這種觀念在概念上、道德上和軍事上都是錯誤的。”

庫列巴說：“烏克蘭不應該被無休止地傷害。我們是一個為生存、為領土完整而在各條戰線上戰鬥的國家”。他補充說，“最重要的是，沒有人從俄羅斯可以做它想做的一切，而烏克蘭在保衛自己時（卻）必須遵守某些紅線，及國際戰爭法的角度來對待烏克蘭的行為”。

烏克蘭已向美國承諾，不使用美國提供的武器打擊俄羅斯領土。庫列巴在採訪中說，這一協議並不適用於克里米亞，因為克里米亞是國際公認的烏克蘭領土。此外，美國還避免向烏克蘭提供射程約為200英里的“陸軍戰術導彈系統”（ATACMS），並對其提供給烏克蘭的海馬斯火箭炮系統的程序進行了修改，使得即使烏方從其他來源獲得遠程彈藥時，也無法通過該系統打擊俄羅斯境內。

儘管維持對克里米亞的統治對俄總統普京來說至關重要，但庫列巴認為，基輔方面不應該擔心這個問題。庫列巴說：“克里米亞與烏克蘭其他地區沒有區別”。他補充說，“烏克蘭將奪取包括克里米亞在內的所有領土，有些是通過軍事手段，有些是通過外交手段。現在對兩者之間的平衡作出任何預測都為時過早。”

庫列巴表示，儘管莫斯科一再聲明俄方尋求參與和平談判，但俄羅斯的行為表明，其對和平確實不感興趣。自撤出赫爾松後，俄羅斯已將部隊轉移到頓巴斯地區東部，在那裡試圖奪取巴赫穆特市。庫列巴說：“他們正在為新的戰鬥和新的進攻行動做準備，而不是為了談判。因此，沒有任何跡象表明俄羅斯準備進行談判。”

布林肯在周一出席活動時，對談判結果的前景表示了類似的懷疑。他說：“除非俄羅斯表明其對有意義的外交感興趣，否則它不可能有任何進展”。庫列巴指出，2014年和2015年的《明斯克協議》使頓涅茨克和盧甘斯克的部分地區處於事實上的俄羅斯控制之下，但今年2月的入侵仍然照樣發生，這表明與莫斯科的談判是徒勞的。

庫列巴說：“不會被談判的是烏克蘭的領土完整問題，我們在過去九個月中遭受了太多的痛苦——我們吸取了所謂的明斯克進程的教訓，該進程折磨了我們八年之久，以準備好對領土和生活在那裡的人作出任何讓步。”

庫列巴強調，俄方的行為表明，莫斯科仍然尋求軍事勝利，包括征服整個烏克蘭。他說：“普京和他最親密的隨行人員希望出現奇蹟，扭轉局面”。他並重申，烏克蘭呼籲盟國為其提供更多武器，包括西方製造的坦克、戰鬥機和“陸軍戰術導彈系統”。

庫列巴提及，美國和其他的西方國家已經有在戰局轉向對基輔不利時，解除長期的禁忌，向烏方提供過去曾經拒絕提供的諸如155毫米榴彈炮或海馬斯火箭炮系統的先例。

庫列巴說，上月底在布加勒斯特舉行的北約組織外長會議上，他敦促北約國家的外長們“完全改變視線”。與其等待危機發生時才作出決定，不如現在就作出決定，以避免危機發生。當被問及對他提議的反應時，庫列巴說，北約各國政府需要時間來思考。