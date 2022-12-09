聯合國人權專家譴責伊朗當局處決抗議者 德國召見伊朗大使

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伊朗12月8日宣布處決一名因參加該國持續抗議活動而被定罪的人，這是首次公開處決。據伊朗官方確認，被處決的男子為謝卡里（Mohsen Shekari）。同日，美英法德等國對此表示強烈譴責。德國外交部召見了伊朗駐德大使。此外，十餘位聯合國獨立人權專家對此予以譴責，並對其他數十位伊朗藝術家可能面臨死罪發出警告。

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據法新社報導，23歲的謝卡里（Mohsen Shekari）因在9月中旬的抗議活動早期階段封鎖街道並打傷一名安全部隊人員而被定罪並判處死刑，此前的法律程序被人權組織譴責為作秀式審判。人權組織警告說，至少還有十幾個人在最近幾周的抗議活動中被判處絞刑，目前面臨著即將被處決的風險。德黑蘭伊斯蘭革命法庭認定謝卡里犯有“敵視真主罪”，並於周四上午對其執行了絞刑。

據聯合國新聞報導，十餘位聯合國獨立人權專家對此予以譴責，並對其他數十位伊朗藝術家可能面臨死罪發出警告。迄今為止，伊朗當局已確認對12人判處死刑，罪名是“敵視真主罪”和/或“在世間傳播腐敗”。

聯合國人權專家們表示，在不公正的審判後執行死刑構成了對生命的任意剝奪。他們敦促伊朗暫停執行死刑，並最終廢除死刑。專家們強調，根據國際法，只有涉及故意殺人等最嚴重的罪行才能被判處和執行死刑，並且需要遵循法律程序，提供一切可能的保障，確保公平審判。

報導稱，自今年9月因22歲的庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的伊朗全國性抗議活動以來，至少有40名伊朗藝術家、作家、詩人、演員、電影製片人和音樂家被逮捕和監禁。聯合國人權專家們說：“我們擔心那些被起訴死刑的伊朗藝術家的生命安全。”

法國外交部周四通過聲明表示：“法國最強烈地譴責今天對一名因參與伊朗當前抗議活動而被判處死刑的伊朗男子的處決。這次處決是伊朗當局對基本權利和自由的許多嚴重和不可接受的侵犯之一”。

法方指出，“法國重申，其一貫反對在任何地方和任何情況下的死刑。法國仍然堅定地致力於普遍廢除這種不公正和不人道的懲罰。”聲明強調：“法國重申其對和平示威自由的承諾，並最強烈地譴責對伊朗示威者的鎮壓。他們對更多自由和尊重其權利的渴望是合法的，必須被聽到”。

此外，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通過推特表示：“伊朗政權對人性的蔑視是無止境的。#MoshenShekari因不同意該政權的做法而被審判並在敷衍的即決審判中被處決。但處決的威脅不會扼殺人們對自由的意願”。據悉，德國政府因此事件在周四召見了伊朗大使。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）表示：“對伊朗首次處決抗議者的悲慘消息感到憤怒。世界不能對伊朗政權對其本國人民實施的可惡暴力視而不見。英國在任何情況下都反對死刑”。華盛頓方面，美國周四稱伊朗當局因正在進行的抗議活動而首次執行死刑是“嚴酷升級”，並誓言將追究相關人員的責任。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）說：“謝卡里被處決代表着該政權試圖壓制異議和鎮壓這些抗議活動的嚴酷升級”。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通過推特表示，“對謝卡里的不公正和殘酷的處決是對勇敢的伊朗人民進行恐嚇的冷酷無情的企圖。我們的心與他的家人同在。我們將追究伊朗政權對其本國人民實施的殘酷暴力的責任。#MahsaAmini”

美國財政部當天另宣布制裁土耳其商人阿楊（Sitki Ayan）和他領導的一個幫助伊朗伊斯蘭革命衛隊規避制裁出口石油的網絡。