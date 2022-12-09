華盛頓因西藏問題制裁中國官員

中國/美國/中美關係

法新社從華盛頓報道，美國財政部周五宣布，對幾名在西藏侵犯人權的中國官員實施制裁。

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美國財政部在一份公告中宣布，對北京在2016年至2021年間任命的西藏自治區黨委書記吳英傑（Wu Yingjie）和自2018年以來可能一直在西藏擔任公安局局長張洪波（Zhang Hongbo）在美國的資產給與凍結，原因是，他們對囚犯實施酷刑，法外處決囚犯並強迫絕育。

美國財政部在其通報中指責道，吳英傑在西藏奉行的“穩定”政策，演變成“嚴重侵犯人權，包括法外處決、人身暴力、任意逮捕和大規模的拘留”。

美國財政部還補充說，“吳英傑在任期期間的其他侵權行為還有強制絕育、強制墮胎、限制政治和宗教自由以及對囚犯實施酷刑”。

法新社指出，這些措施是在拜登總統和習近平主席上個月在巴厘島舉行會晤後北京和華盛頓之間的緊張關係相對緩和的情況下做出的。拜登和習近平兩位領導人在巴厘島同意加強兩國之間的對話。

法新社還指出，中國在1951年對西藏進行軍事干預。此前，在中華帝國垮台後，被稱為“世界屋脊”的西藏事實上獨立了四十年。北京聲稱為該地區帶來了更好的生活條件。但許多藏人指責北京政府進行宗教和文化鎮壓，並譴責來自中國其他地區的移民來到藏人居住的地區。