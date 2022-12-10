世界人權日：聯合國推尊嚴、自由、正義，人皆有之主題

聯合國/世界人權日

每年的12月10日是人權日。今年的世界人權日，聯合國主張廣為宣傳尊嚴、自由、正義，人皆有之。聯合國人權事務高級專員福爾克爾•蒂爾克稱，“我們需要重新獲得對人權的普遍關注，使之變得不可分割，我們需要找到一種新的能量，激勵全世界的年輕人。這一點再清楚不過。”

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據聯合國稱，每年的12月10日是人權日。1948年的這一天，聯合國大會通過了《世界人權宣言》這一具有里程碑意義的文獻，這份文獻宣布了每個人固有的、不可剝奪的權利，“不分種族、膚色、宗教、性別、語言、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身份等任何區別。”《世界人權宣言》是世界上翻譯語言最多的文獻，有500多個語言版本。

聯合國呼籲全世界一起開展為期一年的活動，宣贊《世界人權宣言》75周年，並關注《宣言》留給我們的價值及其相關性和調動能力。

聯合國說，自1948年通過《世界人權宣言》以來的幾十年中，人權在全球範圍內得到了越來越多的認可和保障。《世界人權宣言》造就了一個不斷擴大的人權保護體系，如今，該體系也關注殘疾人、土著人民和移民等弱勢群體。

據聯合國批評，然而，《世界人權宣言》中對尊嚴和權利平等的承諾卻在近年來屢屢遭創。當今世界面臨著持續不斷的新挑戰，例如新冠病毒疫情等大流行病、衝突、隨時可能引爆的不平等、道德淪喪的全球金融系統、種族主義、氣候變化等。聯合國敦促，《世界人權宣言》中所載的價值觀和權利為我們的集體行動指明了方向，不讓任何一個人掉隊。