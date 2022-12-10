法國2比1戰勝英國 馬克龍與蘇納克對賭獲勝

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12月10日，2022年卡塔爾世界盃1/4決賽法國隊和英國隊的比賽，最終以法國2比1獲勝晉級。賽前，法國總統馬克龍和英國首相蘇納克在推特上打賭，輸的一方將在下一輪的比賽中支持對方的國家隊，蘇納克因此也將在1/2決賽，法國和摩洛哥的比賽中支持法國隊晉級。

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賽前，馬克龍在推特上向蘇納克打賭說：“親愛的里希·蘇納克，期待着今晚的比賽。如果法國隊贏了（他們會的！），你會祝我們在半決賽中好運的......對嗎？”

蘇納克則回應說：“希望我不必這樣做，好,我答應你。期待你在下一輪比賽中支持三獅軍團。” 最終，法國隊2比1戰勝英格蘭隊，並將在四強賽中對陣剛剛淘汰葡萄牙隊，創造歷史的摩洛哥隊。

蘇納克在賽後稱，“哈里（哈里·凱恩）和隊員們付出了一切，但這不是註定的。他們今晚足夠擡頭挺胸了。祝願法國隊在下一輪比賽中好運。”

馬克回應說：“幹得好，三獅軍團再次證明了他們是值得尊敬的對手。謝謝你的支持，里希。我們會一路走下去的！Allez les Bleus（法國隊加油） !”

此前，馬克龍3日在接受《巴黎人報》採訪時預測，在世界盃1/8決賽中，法國隊將以3比1戰勝波蘭隊。最終，在比賽當天，法國3-1戰勝波蘭，晉級八強。