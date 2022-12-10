約翰遜：普京知道他不能使用核武器，他才是害怕升級的人

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英國前首相約翰遜（Boris Johnson）在周五撰文，呼籲國際社會加大對烏克蘭的軍事援助，以此尋求更早的結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。他指出，不可能通過土地換和平的談判解決交易，“衝突持續的時間越長，代價就越大”。

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約翰遜在《華爾街日報》撰文寫道：“我不在乎我必須說多少次。烏克蘭的戰爭只有在普京失敗後才能結束。俄羅斯軍隊必須被逼退到2月24日的事實邊界。在他們所經受的野蠻行為之後，澤連斯基或烏克蘭人民不可能接受另一種結果。沒有土地換和平的交易，即使普京先生提出這種交易，即使他值得信任，但他並不值得被信任。”

約翰遜稱：“既然戰爭只能以一種方式結束，問題是我們多快就能達到不可避免的結局。為了各方的利益，包括俄羅斯的利益，普京先生的錯誤冒險的帷幕應儘快落下。不是在2025年，不是在2024年，而是在2023年”。

約翰遜強調：“世界不能繼續看着烏克蘭人被導彈和無人機恐嚇。數百萬人夜以繼日地沒有暖氣、電燈或水，更不用說繼續不分青紅皂白的有平民被殺害，這是一種道德上的憎惡。普京先生繼續其毫無意義的攻擊越久，全球經濟大出血也將持續越久。”

約翰遜說：“對延遲的後果感到自滿是一種嚴重的危險。對於所有依賴俄羅斯天然氣供應的人來說，這個冬天將是非常艱難的，儘管由於在儲存天然氣供應方面作出了巨大的有組織努力，我們將渡過這個冬天。更大的問題是下一個冬天——2023-24年的冬天，屆時這些庫存將被耗盡，變得更難補充。”

約翰遜補充說，“新投入使用的液態天然氣終端將尚未上線。一些歐洲國家正急於建立更多的海上風力發電能力，但到那時也不會準備完畢；而且我們肯定不會再有任何民用核反應堆。我們真的要等待並讓這件事聽之任之，直到普京先生重新獲得一些籌碼嗎？”

約翰遜表示，“現在是時候緊急研究西方還能做些什麼來幫助烏克蘭人實現他們的軍事目標，或者至少將俄羅斯人趕出今年入侵的所有領土。這是唯一合理的基礎，在此基礎上可以開始關於未來的對話。烏克蘭人有成功所需的勇氣。他們已經表明了這一點。他們只是需要裝備。”

約翰遜提到，“（在這方面），美國的貢獻已經非常大，至少有170億美元的軍事援助。英國已經承諾了大約23億英鎊的軍事援助。其他國家也在加緊努力。我知道在財政緊縮的時候，這些支出是痛苦的，但時間就是金錢，這種情況持續的時間越長，我們最終要付出的軍事支持就越多。”

約翰遜說：“因此，讓我們分擔負擔，加快結局。首先，讓我們給烏克蘭人提供他們需要的幫助，以對抗空襲。基輔需要無人駕駛飛行器來探測無人機和導彈的發射地點，也需要防空導彈來幹掉它們。無人機的發動機與Vespa(韋士柏)踏板車一樣，所以擊落它們的飛機不一定要快。正如一位烏克蘭人對我說的：（二戰中英軍使用的）‘噴火式戰鬥機也行’。我們在英國已經不生產噴火式戰鬥機了，但很多國家都有可以完成這項工作的飛機。”

約翰遜提到，“據報道，普京先生已經採取了在核巡航導彈上安裝常規彈頭的做法，這可能表明他的無人機和導彈庫存已經不多了。這只是一種猜測，但我們不能再等下去了。”

約翰遜說，“正如美國前國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)最近告訴我的那樣，烏克蘭人需要有能力幹掉箭頭，也需要有能力幹掉弓箭手。他們需要更遠距離的系統，如陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），這將使他們能夠瞄準發射地點，他們需要裝甲車和坦克來迅速奪回土地。”

約翰遜談道，“我知道有一種令人厭倦的反駁，即加強對烏克蘭的供應有升級的風險。我們不敢冒險‘激怒俄羅斯熊’。當然，在這場可怕的衝突持續了近一年之後，我們可以看到這完全是一派胡言。”

約翰遜指出，“普京先生知道他不能使用核武器或其他大規模殺傷性武器。他知道這樣做的後果將會是什麼。事實是，他才是害怕升級的人。不是來自北約組織的威脅‘挑釁’了他的入侵。是幾十年來西方在烏克蘭地位問題上的懶散和不堅定，誘使這個霸凌者犯下了錯誤。”

約翰遜表示，“自2月以來，西方以驚人的一致性和團結的表現為這一失敗進行了彌補。我們必須更強大、更大膽。這件事只有一條路可走。為了世界的利益，讓我們幫助那些勇敢的烏克蘭人完成工作，而且越快越好。”