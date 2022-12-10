美國宣布對烏追加2.75億美元安全援助 澤連斯基表示感謝

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美國政府12月9日宣布對烏克蘭額外提供一批價值2.75億美元的安全援助，其中包括8萬枚155毫米火炮炮彈、防空設備、大約150台發電機、悍馬救護車和醫療設備等物資。美國還將向烏克蘭運送更多的海馬斯火箭炮系統彈藥。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通過推特對美方的最新支持表示感謝，並稱“任何導彈恐怖都不能阻止我們為自由而戰！”

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據美國國防部介紹，這批最新的對烏軍援是以“總統撥款權”進行的，以從美軍的庫存中快速且直接向烏方提供援助。這是自去年8月以來，美國總統拜登動用該權利向烏克蘭提供的第二十七批裝備。

這批最新的安全援助包括海馬斯火箭炮系統 (HIMARS)的額外彈藥；8萬枚155毫米火炮炮彈；反無人駕駛航空系統設備；反防空能力；悍馬救護車和醫療設備；約150台發電機和野戰設備。

五角大樓表示，“自拜登政府上台以來，美國總共承諾向烏克蘭提供200億美元的安全援助。自2014年以來，美國已承諾向烏克蘭提供約221億美元的安全援助，自2月24日俄羅斯開始無端和野蠻的入侵以來，美國已承諾提供超過193億美元的安全援助。”

美國國防部稱：“為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與其盟國和夥伴合作，向烏克蘭提供關鍵能力。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通過聲明強調，“美國將繼續與40多個盟國和夥伴密切合作，支持烏克蘭人民以非凡的勇氣和無限的決心捍衛其自由和獨立”。

布林肯說：“只要需要，我們將繼續支持烏克蘭，以便它能夠繼續捍衛自己，並在時機到來時在談判桌上處於最強的地位。”

澤連斯基在推特上寫道：“感謝喬·拜登總統的另一項安全援助計畫，並感謝美國對我們抗擊俄羅斯侵略的堅定不移的領導支持”。

澤連斯基稱：“任何導彈恐怖都不能阻止我們為自由而戰！重要的是，美國人民在這場鬥爭中與烏克蘭人民肩並肩站在一起。”

本周四，美國國會眾議院通過了《2023財年國防授權法案》，其中包括向由五角大樓主導的“烏克蘭安全援助倡議”提供8億美元，“以幫助他們抵禦俄羅斯的侵略戰爭”。

該倡議允許美國政府在“總統撥款權”之外，為烏克蘭簽訂新武器和裝備的合同。這一款項比拜登政府早些時候提出的要求增加了5億美元。