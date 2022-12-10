美國拒絕世貿關於懲罰性鋼鋁關稅的裁決

美國/世貿組織

美國拒絕了世貿組織對美國以國家安全名義對包括中國在內的四個國家徵收懲罰性鋼鋁關稅的裁決，這一裁決可能遭到華盛頓的反對並上訴。世貿組織的上訴機構卻因美國拒絕任命新的法官而停擺。

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美國拒絕世貿組織關於懲罰性鋼鋁關稅的裁決。美國貿易代表的發言人亞當-霍奇9日提前幾分鐘發布世貿組織爭端解決機構對特朗普政府對進口中國、挪威、瑞士和土耳其鋼鐵和鋁產品徵收懲罰性關稅的裁決。這些關稅得到了特朗普的繼任者拜登的維持。

霍奇在一份聲明中說：“美國強烈反對世界貿易組織（WTO）小組今天發布的關於對美國在鋼鐵和鋁業232條款下的行動提出質疑的報告中的錯誤解釋和錯誤結論。”據他稱，"70多年來，美國一直採取明確和毫不含糊的立場，即國家安全問題不能在世貿組織爭端解決程序中解決。

據法新社說，美國可以對世貿組織該決定提出上訴。然而，自從特朗普阻止任命法官以來，這個世界貿易組織的上訴機構一直無法運作，而拜登也沒有結束這一停擺。

霍奇還警告說，美國 "無意取消232條款的關稅"，拜登政府將"致力於通過確保美國鋼鐵和鋁業的長期生存能力來維護美國國家安全"。

根據世貿組織爭端解決機構的說法，美國的措施不符合1994年關稅與貿易總協定（GATT）的各項條款。而且，這些不兼容的情況並不能以《關貿總協定》（第21條）規定的 "安全例外 "為理由，因為這些措施沒不是"在戰爭或嚴重的國際緊張局勢下實施"。

自2018年以來，美國一直對某些鋼鐵產品的進口徵收25%的額外關稅，對某些鋁產品的進口徵收10%的關稅。美國依靠的是美國貿易法中一個很少被援引的程序：第232條，該條款允許其限制某些產品的進口以保護國家安全。

針對美國的行動，九個國家在2018年分別啟動了世貿組織爭端解決程序，包括中國、挪威、瑞士和土耳其。印度和俄羅斯的訴訟正在進行。美國已經與加拿大和墨西哥達成協議，而美國和歐盟已經決定 "無限期 "暫停世貿組織的仲裁。

據法新社說，世貿組織的程序通常需要很長的時間。

世貿組織這一次仲裁也由於新冠病毒疫情大流行而被進一步推遲，但最終世貿組織仲裁小組遵循了瑞士提出的法律論據，即在強調世貿組織的決定並沒有質疑各國採取措施保護國家安全利益的權利，但各國也必須滿足某些最低訴求。