英首相承諾對烏追加防空軍援 韓國將提供人道援助物資

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12月9日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了通話，並承諾向該國提供更多的防空炮和短程防空導彈。此外，韓國政府當天表示，本月將向烏克蘭提供發電機、小兒疫苗、醫療器材、緊急醫藥品等100噸人道援助物資。

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據英國首相府介紹，兩國領導人討論了俄羅斯對烏克蘭重要國家基礎設施的新一輪攻擊，澤連斯基感謝英方通過提供發電機幫助恢複電力的關鍵支持。蘇納克在通話中對烏軍本周成功攔截數十枚可能具有破壞性的俄羅斯導彈加以讚賞，並表示“英國在烏克蘭人民繼續在冬季保衛自己的國家時想着他們”。

據悉，蘇納克在介紹英國最新提供的致命援助時說，更多的防空炮和更多的短程防空導彈將在未來幾周內抵達烏克蘭。兩位領導人都同意，必須先發制人，制止俄羅斯毫無誠意的停火呼籲。蘇納克強調，克里姆林宮需要在考慮任何協議之前撤出其部隊。

澤連斯基通過推特表示：“今天我和蘇納克首相討論了我們的‘和平方案’的實施，防務能力的合作和烏克蘭的能源穩定。我們還在七國集團（G7）在線峰會前同步了立場。”

澤連斯基在周五晚的例行視頻講話中提到，“我今天與英國首相蘇納克進行了一次重要通話。我們在下周的峰會之前協調了我們的立場。”

澤連斯基說：“事實上，這將是今年的最後一次G7峰會，它將決定明年的優先事項。我們正在儘可能多地準備我們國家需要的解決方案——為烏克蘭和七國集團國家。”

澤連斯基指出，“我還感謝首相先生和整個英國對我們國家的一貫支持。我們討論了前線的情況和冬季戰場的前景”。

澤連斯基提及，“在頓巴斯的關鍵地區——巴赫穆特、索萊達而（Soledar）、馬林卡（Maryinka）、克雷明納（Kreminna）的前線局勢仍然非常困難”。他稱，俄軍事實上摧毀了頓巴斯城市巴赫穆特，“把它變成了燒毀的廢墟”。

另據韓聯社報導，韓國政府周五表示，本月將向烏克蘭提供發電機、小兒疫苗、醫療器材、緊急醫藥品等100噸人道援助物資。

這些物資將於11日和25日分兩批通過包機運往烏克蘭。報導指，物品送達後，韓國之前表明將向烏克蘭提供1億美元人道援助的計畫將全部兌現。

值得一提的是，挪威政府周五宣布提供10億挪威克朗（約合1億美元）以修復烏克蘭受損的基礎設施。

挪威外交大臣惠特費爾特（Anniken Huitfeldt）表示：“在俄羅斯對民用目標進行轟炸之後，烏克蘭的電力供應系統和其他基礎設施迫切需要修復。我很高興我們今天簽署了一項協議，提供10億挪威克朗以幫助迅速開展維修工作。”