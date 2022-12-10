莫迪不會前往莫斯科赴會 今年的印俄年度峰會取消

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印度政府的一位消息人士12月9日表示，印度總理莫迪和俄羅斯總統普京今年將不會舉行年度峰會，此前兩人在9月的會談中就此進行了討論。有消息人士向彭博社表示，在俄方就烏克蘭問題進行核威脅後，莫迪將不會與普京舉行面對面峰會。

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印度總理和俄羅斯總統之間的年度峰會是兩國“特殊和特惠戰略夥伴關係”中的最高對話機制。到目前為止，21次年度峰會已經在印度和俄羅斯間交替舉行。最後一次峰會於去年12月在新德里舉行。雖然印俄年度峰會開始於2000年，但期間受新冠疫情影響，兩國首腦的面對面峰會未能在2020年舉行。

一位了解情況的高級官員說，印度和俄羅斯之間的關係仍然非常牢固，但在這個時候大肆宣揚這種友誼可能對莫迪沒有好處，由於這個問題的敏感性，他要求不透露姓名。

據塔斯社周五報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在談到普京和莫迪峰會的前景時說，“今年不會有了”。一位熟悉籌備工作的俄羅斯官員說，印度的決定在9月於烏茲別克斯坦舉行的上合組織峰會上就很明確，當時莫迪敦促普京在烏克蘭尋求和平，併當面稱“現在不是戰爭的年代”。

在本月初慶祝印度接任二十國集團（G20）輪值主席國的一篇署名文章中，莫迪隱晦地提到了俄羅斯的戰爭。莫迪在給《印度時報》的文章中寫道，“我們至今仍是這種‘零和遊戲’思維方式的人質”。

莫迪稱：“當各國爭奪領土或資源時，我們能看到這一點；當生活必需品供應被用作武器時，我們能看到這一點；當只有少部分人能接種疫苗，而另外數十億人處於易被感染狀態時，我們也能看到這一點。”

消息人士稱，普京和莫迪一直通過電話交談保持聯繫。今年，自2月24日以來，他們已經進行了四次電話交談。此外，俄羅斯總統G20峰會代表魯卡什（Svetlana Lukash）周五表示，普京完全有可能參加2023年9月在新德里舉行的G20峰會。

魯卡什告訴塔斯社說：“我希望，當然，（俄羅斯總統）會去（參加G20峰會）。但無論如何，這要由他來決定。現在，當距下一次峰會舉行還有一年時，我無法對這樣的問題作出回答”。她補充說：“在我看來，這是有機會的。”