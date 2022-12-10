調查涉卡塔爾貪腐 比利時警方逮捕歐洲議會副議長

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據法新社引述比利時檢方的消息報導，當地警方逮捕了歐洲議會一名副議長和另外四名與2022年世界盃主辦國卡塔爾的腐敗調查有關的人員。歐洲議會有14名副議長，被逮捕的是希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）。據悉，其他四人都是意大利公民或來自意大利。

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據《比利時晚報》報導，比利時司法部門在今年7月中旬對一個涉嫌滲透到歐洲議會內部的犯罪組織進行調查後，於周五上午進行了一系列搜查，該組織涉嫌干預歐盟政治和涉及與卡塔爾相關的腐敗活動。布魯塞爾警方的反貪腐部門當天至少進行了17次搜查，並對5名涉案嫌疑人進行審問。

消息人士說，凱利是上述四人中一人的伴侶，他是歐洲議會社會黨和民主黨進步聯盟黨團的一名議會助理。據悉，凱利的辦公室已經被比利時警方查封，同時被查封的還有兩名來自比利時社會黨的歐洲議會議員阿里納（Marie Arena）和塔拉貝拉（Marc Tarabella）的辦公室。阿里納是歐洲議會人權小組委員會主席，她否認參與其中，稱調查涉及她的助手。

凱利被捕後，希臘社會黨主席安德魯拉基斯（Nikos Androulakis）在推特上宣布，她已被開除出黨。她在歐洲議會中隸屬的黨團也宣布暫停其職務，“立即生效，以回應正在進行的調查”。

比利時檢方稍早發表的一份聲明提到了一個與腐敗和洗錢調查有關的海灣國家，但沒有點名。但比利時媒體報導指，相關國家是卡塔爾，並稱被捕的還包括前歐洲議會議員潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri）。他過去在2004年至2019年期間也做為該黨團議員在歐洲議會中任職。

比利時警方進行的突擊搜查引發了歐洲議會，特別是社會黨和民主黨進步聯盟黨團的醜聞，該黨團因其在今年世界盃足球賽前對卡塔爾人權問題採取的軟弱立場而受到批評。

作為正在進行的世界盃的主辦國，卡塔爾最近一直是爭議的對象，在此期間，它被批評為對LGBTQ+群體權利和移民工人的壓迫政策。比利時檢方的聲明說：“幾個月來，聯邦司法警察的調查人員懷疑一個海灣國家影響了歐洲議會的經濟和政治決定。”

根據檢方的聲明，該海灣國家針對歐洲議會中“具有重要政治和/或戰略地位”的官員，向他們輸送“大量金錢”和“重大禮物”。據悉，比利時檢方正在調查卡塔爾是否試圖以“超越傳統遊說”的方式影響歐洲議會中的立場。警方在突擊搜查中繳獲了“大約60萬歐元的現金”、手機和電腦設備。

據“政客新聞網”歐洲版報導，凱利最近在與卡塔爾勞工部長會面後，稱卡塔爾是“勞工權利的領跑者”，儘管國際社會對體育場館建築工人的條件深表關切。她沒有立即回復周五晚上的評論請求。

上文提到的歐洲議會議員阿里納在周五晚些時候受訪時表示，她的助手曾經為一個名為“打擊有罪不罰”的非政府組織工作。阿里納說：“我對這種情況一無所知，如果卡塔爾正在這樣做，我知道其他人也在做同樣的事”。她表示：“因此，我們必須真正防止這種影響能力”。阿里納說，她本人並沒有受到警方的詢問。