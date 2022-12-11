歐盟國家首腦通過對烏提供180億歐元財政援助提案

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由歐盟27國首腦組成的歐洲理事會通過了一項價值180億歐元的立法方案，旨在明年全年繼續向烏克蘭政府提供財政支持。歐洲理事會周六宣布，該提案旨在“提供短期財政救濟，為烏克蘭的緊急需求、關鍵基礎設施的恢復以及為可持續的戰後重建提供初步支持，以期支持烏克蘭走上歐洲一體化的道路。”

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擔任歐盟輪值主席國的捷克財政部長斯坦尤拉(Zbynek Stanjura)當天通過聲明表示：“烏克蘭可以依靠歐盟。只要需要，我們將繼續支持烏克蘭，在財政上也是如此。我們今天通過的立法意味着，烏克蘭在整個2023年都可以依靠歐盟的定期財政幫助。”

據介紹，該一攬子計畫提供了一個結構性解決方案，以便在2023年為烏克蘭提供財政支持。歐盟在2023年借給烏克蘭的金額將是180億歐元，貸款將有10年的寬限期。該集團成員國將通過外部分配的收入支付大部分的利息費用。該借款的擔保將由歐盟預算或成員國提供。

聲明指，該計畫目的是提供短期財政救濟，為烏克蘭的緊急需求提供資金，恢復關鍵的基礎設施，並為可持續的戰後重建提供初步支持，以支持烏克蘭走上歐洲一體化的道路。接下來，該提案將於下周提交給歐洲議會投票，預計將順利通過。

據悉，歐盟成員國首腦周六達成的這一協議規避了匈牙利的否決權，匈牙利一度以要阻止歐盟對烏克蘭的援助作為要挾，以便其歐洲夥伴不會因為該國政府被指違反法治承諾而凍結其歐盟恢復資金。

在未能完成一系列旨在解決腐敗、公共採購中的違規行為和政府官員的利益衝突等問題的改革後，匈牙利即將被凍結其在歐盟預算中的75億歐元分配份額。