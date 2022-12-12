伊朗周一再次公開執行一名涉示威男子絞刑

伊朗，死刑，示威

伊朗周一（12月12日）對一名被判殺害兩名安全部隊人員的23歲男子執行公開絞刑，這是在不到一周內第二個與反政府示威有關的處決。

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法新社報道援引 伊朗司法機構媒體米珊報（Mizan）報導，23歲的拉納瓦德（Majid Reza Rahnavard）被指在11月17日刺死兩名伊斯蘭教民兵，並刺傷另外四人而被判處死刑，周一在聖城馬什哈德被公開處決。報道說，他在11月19日在試圖逃離該國時被捕。

從他被捕到處決僅約20天，人權組織譴責這一倉促審判，包括不允許拉納瓦德選擇自己的律師。

伊朗22歲的庫爾德女子阿米尼因違反伊朗嚴格的頭巾着裝規定9月16日被道德警察逮捕後死亡，引發震撼伊朗全國已持續近三個月抗議浪潮。

周一的處決是伊朗對涉及此次示威的第二個死刑執行，上周四，另一名23歲的男子穆森-謝卡里（Mohsen Shekari）因在抗議活動開始時封鎖街道並打傷一名準軍事人員而被執行死刑。對他的判決在國際引發廣泛的譴責。

據本台駐德黑蘭法語特約記者Siavosh Ghazi的報道，伊朗總統及多位政府官員近日表示，那些挑起騷亂的人將受到審判和懲罰，司法不會受到反對死刑運動的影響，這顯然是是對西方的嚴厲批評以及對伊朗民間反死刑運動的強硬回應，上周六晚上，在德黑蘭和各省發生了幾起反對死刑的靜默遊行，但遊行最終都被防暴警察驅散。