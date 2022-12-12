喀布爾中國商人光顧的酒店遭襲 已知3死18傷

喀布爾中國人酒店遭襲擊

喀布爾一家中國商人經常光顧的酒店12月12日遭武裝人員襲擊。塔利班稱有三名襲擊者被打死，但死亡人數仍不清楚。

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據非政府組織Emergency在推特上宣布，喀布爾商業中心一家中國商人常光顧的酒店周一下午遭襲擊後，有21人被送到該組織在喀布爾經營的醫院，其中有3人在到被送到醫院之前已經死亡，另有18名傷員。該非政府組織沒有說明三名死者和受傷者的身份。

但塔利班的發言人紮比胡拉-穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在當晚說，襲擊以"三名襲擊者的死亡"而告終。

該發言人還說，"所有酒店的客人都獲救了，沒有外國人被殺。但他補充說："隻有兩名外國客人從酒店的上層跳下時受傷。

法新社說，周一下午，在喀布爾一個中國商人經常光顧的“Longan”酒店附近發出巨大的爆炸聲和槍聲。一些目擊者告訴法新社，"當時聽到酒店發出至少5次爆炸聲，然後是大量的槍聲"。當地媒體也報道了類似的信息。

社交網絡上發布的視頻中，可以看到酒店一樓的火焰，和酒店的客人衝向窗戶。該酒店是一個多層建築。法新社記者還看到酒店內冒出一股濃煙。

自塔利班重新掌權以來，越來越多的中國商人到訪阿富汗。儘管北京沒有正式承認塔利班政府，但中國與阿富汗有76公里長的邊界，是少數幾個在阿富汗保持外交存在的國家之一。

法新社說，北京長期以來一直擔心阿富汗可能成為來自新疆的維吾爾少數民族的集結地。

塔利班已向北京承諾，他們不會讓阿富汗被用作維吾爾武裝分子的基地。作為交換，中國當局向塔利班提供了經濟支持和對其國家重建的投資。

塔利班聲稱，自2021年8月他們重新掌權以來，該國的安全狀況有所改善，但也發生了許多炸彈襲擊事件，這些事件通常由伊斯蘭國組織（EI-K）在當地的分支聲稱負責。