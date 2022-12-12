巴黎國際會議將討論幫助烏克蘭過冬和重建

烏克蘭/巴黎國際會議

支持烏克蘭過冬的巴黎國際會議定於12月13日召開。法國總統馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基12月11日通電話協調同步。

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法國總統馬克龍昨天在推特上說：“我們與澤連斯基總統一起籌備了法國將於周二舉辦的兩場會議：第一個是國際會議，應對烏克蘭過冬的需要；第二個是參與烏克蘭國家重建的法國公司的會議。

馬克龍還寫道：“烏克蘭可以指靠法國的支持，直到它完全恢復自己的主權和領土完整”。

烏克蘭總統澤連斯基在推特上說，“在巴黎舉行七國集團虛擬峰會和支持（烏克蘭）會議之前，我們為同步立場進行了協調”。“討論了我們的10點和平計畫的實施，以及國防合作和能源穩定"的問題。

澤連斯基在11月中旬提出了一個10點和平計畫，內容涵蓋烏克蘭的領土完整，囚犯的命運和糧食安全。

澤連斯基明天周二將通過視頻在"支持烏克蘭恢復和重建"的會議上發言，他的總理將出席這次會議。

據愛麗舍宮稱，來自47個國家的"國家元首、政府首腦、部長及聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯將與會。

12月初，馬克龍曾說，一旦烏克蘭戰爭結束，應該給予俄羅斯一個"保障"，以便尋求一個良好的“平衡”。

此話惹惱了一些烏克蘭人士和東歐的領導人，甚至引發他們直接的反對。但愛麗舍宮表示在法國和烏克蘭之間不存在任何緊張關係。

稍後，馬克龍在訪美前夕強調稱，烏克蘭的邊界問題取決於烏克蘭人。他說，“我們捍衛的是《聯合國憲章》的原則---領土完整和國家主權”。

俄總統普京上周五表示，"最終"需要一項協議來結束烏克蘭的“衝突”。

馬克龍在12月初宣布，他將"很快"與弗拉基米爾-普京對話，特別是圍繞烏克蘭的"民用核電"安全問題。