拜登與澤連斯基通話：承諾美國將繼續對烏克蘭提供各類援助

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烏克蘭總統澤連斯基12月11日與美國總統拜登互通電話。澤連斯基表示，他與拜登討論了進一步的防務合作，保護和維護烏克蘭的能源部門等議題，並在即將舉行的七國集團（G7）線上峰會前協調了雙方的立場。

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據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基就拜登上周五宣布的最新的一攬子安全援助計畫表示感謝，以及感謝美方對烏克蘭主權和領土完整的一貫支持，對鞏固國際努力以反對俄羅斯侵略的領導作用。

澤連斯基強調，烏克蘭希望實現和平，並提請注意鞏固國際努力以實現這一目標的重要性。烏方指，正是為了這個目的，在二十國集團（G20）峰會期間，澤連斯基提出了“和平方案”，其中規定了10個至關重要的步驟，“這些步驟的實施將使戰爭得以停止”。

據悉，澤連斯基向拜登概述了烏方關於在這一重要方向進一步開展工作的設想，並提出了召開全球和平峰會的倡議。他還對美國向烏克蘭提供的前所未有的安全和財政援助表示感謝，並指這不僅有助於烏方在戰場上取得成功，也有助於保持烏克蘭經濟的穩定。

澤連斯基還向拜登通報了俄羅斯導彈恐怖事件的後果，其導致烏克蘭約50%的能源基礎設施被毀。在這方面，澤連斯基讚揚了美國為重建烏克蘭的能源系統所提供的援助。他表示希望進一步與美方深化這一領域的合作。

烏方指，澤連斯基還強調了烏克蘭擁有足夠防空能力的重要性。他並呼籲美方盡一切可能幫助保護烏克蘭的平民人口及其關鍵基礎設施。澤連斯基強調，這一點在現在尤其重要，因為烏克蘭的冬季已經開始。

烏方稱，“烏克蘭總統感謝美國領導人確認他準備在必要時支持烏克蘭，並感謝美國對我國在國際公認邊界內的主權和領土完整原則的明確和一貫承諾。”

白宮周日發表的聲明指出，“拜登總統強調了美國如何通過我們的安全援助優先努力加強烏克蘭的防空，包括12月9日宣布提供2.75億美元的額外彈藥和裝備，其中包括對抗俄羅斯使用無人駕駛飛行器的系統。拜登總統還強調了11月29日宣布的5300萬美元用於支持能源基礎設施，以加強烏克蘭能源網在俄羅斯定向攻擊後的穩定性。”

美方稱，“拜登總統歡迎澤連斯基總統表示對基於《聯合國憲章》所載基本原則的公正和平持開放態度。他重申美國承諾繼續向烏克蘭提供安全、經濟和人道主義援助，追究俄羅斯對其戰爭罪行和暴行的責任，並對俄羅斯的侵略行為施加代價。”