歐盟“全球門戶”計畫舉行首次董事會會議 馮德萊恩：我們的方案是獨一無二的

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自布魯塞爾方面消息，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月11日主持召開了“全球門戶”（Global Gateway）基建投資計畫董事會首次會議。會議強調了該計畫實施第一年所取得的進展，目標是到2027年調動3000億歐元的投資。會議確定了2023年共同合作的業務重點，以便與歐盟合作夥伴一起推動“全球門戶”計畫的項目發展。

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馮德萊恩在會上表示：“‘全球門戶’計畫首先是一個地緣政治項目，它尋求在競爭激烈的國際市場上為歐洲定位。它是一個重要的工具，因為基礎設施投資是當今地緣政治的核心”。她續指，“世界各地的合作夥伴都希望與歐洲合作。實施的第一年顯示了對可持續投資的需求，這些投資將我們的合作夥伴的戰略自主權置於我們所提供方案的核心位置。”

據歐盟方面介紹，董事會周日根據歐盟國際合作事務專員尤烏爾皮萊寧（Jutta Urpilainen）和歐盟鄰國和擴大事務專員瓦赫利(Oliver Varhelyi)的發言，審查了“全球門戶”計畫推出第一年中的實施情況。

馮德萊恩隨後與董事會成員就該計畫在明年的實施重點進行了討論。與會的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）進行了總結性發言，並將於周一的歐盟外長會議上向成員國就會議內容進行彙報。

博雷利會後通過推特表示，“‘全球門戶’計畫的執行工作一直在推進，但現在我們需要加快調動我們的資源。2023年將是對歐盟作為一個全球力量的信譽的考驗。讓我們一起將其落實”。

馮德萊恩指出，“（該計畫）有許多項目正在進行中，從太陽能工廠到數字電纜—還有更多的項目即將到來”。她強調，“外界存在有很多（投資)方案，但我們的方案是獨一無二的。‘全球門戶’是一個我們的合作夥伴可以信賴的方案。”

據歐盟介紹，“全球門戶”戰略正在堅定地進行中。在其實施的第一年，正在進行關鍵的投資，以通過水下數據電纜和歐盟及其合作夥伴之間的地面連接來促進數字連接，通過投資太陽能工廠和風力發電場來增加能源的可再生生產，並增加例如疫苗、藥品和健康技術的獲取和製造能力。

消息指，自“全球門戶”計畫去年啟動以來，歐盟預算已承諾提供超過90億歐元的贈款，用於非洲、拉丁美洲和加勒比以及太平洋地區所有確定部門的關鍵投資。2021年至2027年期間，歐盟機構和歐盟成員國聯合將調動高達3000億歐元的投資，用於數字、氣候變化和能源、運輸、健康教育和研究這五大領域。它動員了所有歐盟機構、歐盟成員國、其發展金融機構、歐洲投資銀行、歐洲復興開發銀行和歐洲私營部門。

歐盟方面表示，對於撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和亞太地區，歐盟委員會將於12月15日提交歐洲金融機構的40個項目管道，供歐洲可持續發展基金+（EFSD+）下的運營董事會批准，預計將在有助於“全球門戶”的關鍵部門共同產生超過500億歐元的投資。

根據5月與歐洲投資銀行簽署的EFSD+擔保協議，為涵蓋歐洲投資銀行在清潔能源、綠色基礎設施和健康等領域的主權貸款提供總計267億歐元的擔保，34個項目價值74億歐元的投資已經得到批准。

涉及西巴爾幹地區以及南部和東部鄰國，歐盟與歐洲金融機構一起，迄今已從三個經濟和投資計畫下預計到2027年可利用的770億歐元總投資中調動了140億歐元，為在這些地區實現“全球門戶”作出貢獻。