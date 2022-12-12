烏總理稱烏克蘭各類發電站受損嚴重 瑞典承諾對烏追加防空軍援

烏克蘭/俄羅斯/瑞典

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）12月11日表示，由於俄羅斯對烏克蘭進行大規模導彈襲擊，該國的火力發電站和水力發電站全部受損，40%的高壓電網設施不同程度受損。同日，瑞典國防大臣瓊森（Pal Jonsson）在敖德薩和烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）出席聯合記者會時承諾，瑞典將進一步對烏克蘭提供安全援助，包括防空系統、過冬裝備等物資。

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據什米加爾介紹，由於俄羅斯的導彈襲擊和無人機攻擊，烏克蘭40%的高壓電網設施也被損壞。什米加爾在社交媒體平台臉書上說，今年冬天，烏克蘭在電力方面“將生活在重大限制之中”。俄方曾多次表示，烏克蘭的能源部門是其主要軍事目標之一。

據烏克蘭國家電網運營商Ukrenergo的首席執行官庫德里茨基（Volodymyr Kudrytsky）介紹，自10月10日以來，俄軍總共向烏克蘭能源基礎設施發射了1000多枚導彈和無人機。

此外，瑞典和烏克蘭防長周日在敖德薩舉行會談，並出席聯合記者會。瑞典新任防相瓊森強調，“烏克蘭是瑞典的一個優先事項”。他稱，“我們看到俄羅斯如何不斷地侵犯人權，攻擊大學、學校、醫院"。據悉，來自瑞典的新的援助計畫將包括防空系統、冬季彈藥和特別援助計畫，幫助烏克蘭在俄羅斯對其能源基礎設施的猛烈攻擊中過冬。

11月16日，瑞典國防部宣布了一項新的對烏克蘭的軍事援助計畫，價值30億瑞典克朗（約合2.87億美元）。瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）表示，“這是一個比以前所有八個計畫加起來都要大的軍事支持計畫”。

此外，列茲尼科夫在會上向媒體表示，他預測烏軍將在地面結冰後恢復反攻，以便更容易轉移裝備。他指出，由於多雨的天氣條件使土壤潮濕，阻礙了前線的行動，因此反攻已經放緩。

列茲尼科夫補充說，烏克蘭的目標是“解放所有暫時被佔領的領土”，重新獲得國際公認的邊界。列茲尼科夫強調：“這場戰爭是一場資源的戰爭，而他們（俄羅斯）的資源正在減少”。