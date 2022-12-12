美國能源部長稱本周將宣布一項“重大科學突破”

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美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)12月11日表示，將在本周宣布一項“重大科學突破”。此前媒體報道，一個聯邦實驗室最近在核聚變研究方面取得了一項重大里程碑。

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英國《金融時報》周日報道說，位於加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）的科學家們已經從一個實驗性核聚變反應堆中實現了“凈能源增長”。這將代表研究人員首次成功地在核聚變反應中產生的能量（與為太陽提供能量的類型相同），多於該過程中消耗的能量。這可能是追求“零碳”能源的重要一步。

美國能源部和該實驗室發言人告訴法新社，他們無法評論或證實《金融時報》的報道，但表示能源部長格蘭霍姆將在周二“宣布一項重大的科學突破”。勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的發言人補充說，他們的“分析仍在進行中”。她指出：“我們期待着在周二這個過程完成後分享更多信息”。

《金融時報》援引三位了解初步結果的消息人士的話說，產生120%凈能量增益的核聚變反應發生在過去兩周。《華盛頓郵報》隨後報導稱，兩位熟悉這項研究的人證實了這一進展，一位高級核聚變科學家告訴該報：“對我們大多數人來說，這只是一個時間問題。”

核聚變被一些科學家認為是未來的潛在能源，特別是由於它幾乎不產生廢物和溫室氣體。美國國會眾議員劉雲平(Ted Lieu)說，“如果這個核聚變能源的突破是真的，它可能會改變世界的遊戲規則”。

報導提及，核聚變與核裂變不同，後者是目前在核電站中使用的技術，它使兩個原子核融合，而不是分裂一個原子核。勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的核聚變設施由近200台激光器組成，這些激光器有三個足球場那麼大，用高能量轟擊一個小點，以啟動核聚變反應。