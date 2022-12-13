印度指控中國試圖改變邊境現狀

中印邊境

印度國防部長周二（12月13日）指責中國在上周試圖"單方面改變"喜馬拉雅有爭議邊境的現狀，衝突導致雙方人員受傷。

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法新社12月13日發自新德里的報道，印度防長辛格(Rajnath Singh)說，"2022年12月9日，（中國）解放軍部隊試圖單方改變現狀，侵佔印度的實際控制線。

據《印度人報》消息，印度防長周二表示，印度和中國的士兵上周在有爭議的邊境地區發生了衝突，這是自2020年6月雙方在有爭議邊境地區發生致命衝突以來的最新暴力事件。

辛格在議會發表講話時說，周五沿阿魯納恰爾邦東部的塔旺地區發生的遭遇戰是在中國軍隊"侵佔印度領土"，並"單方面試圖改變有爭議邊界的現狀"後發生的。

辛格說，沒有印度士兵受重傷，雙方的部隊很快就撤出了這一地區。印軍周一發布的一份聲明說，雙方的軍人都受了輕傷。

他還說，當地指揮官周日開會討論了這一爭端，印度政府通過外交渠道與中國進行了溝通。

中國外交部發言人汪文斌在每日簡報會上沒有透露事件的細節，但表示，中國希望印度與中國一起貫徹雙方的協議，"共同維護中印邊境地區的和平與安寧"。 他還說，"據我們了解，目前中印邊境的局勢總體上是和平和穩定的"。

11月，印度陸軍總司令馬諾伊-潘德說，中國在拉達克的兵力"沒有明顯減少"。他形容邊境的局勢"穩定但不可預測"。

該報道說，幾十年來，印度和中國對實際控制線進行了激烈爭奪，這條鬆散的分界線將中國和印度控制的領土從西部拉達克到印東的阿魯納恰爾邦分開。1962年，印中國就這一邊界進行了一場戰爭。

近年來，雙方的士兵都在有爭議的邊境地區巡邏。雙方士兵經常接觸，這兩個亞洲巨人互相指責對方派遣軍隊進入其領土。

2020年6月，在拉達克加爾萬山谷的喀喇昆崙山中，雙方的士兵們用石頭、拳頭和棍棒打了起來，引發了緊張局勢。至少有20名印度士兵和4名中國士兵死亡。兩國都在其事實上的邊界沿線駐紮了數萬軍隊，並有大炮、坦克和戰鬥機作後盾。

經過雙方軍事指揮官的多次會晤，一些印度和中國士兵已經從拉達克的一個關鍵摩擦點撤出，但雙方關係仍然緊張。