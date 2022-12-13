德國教育部長希望2023年訪問台灣

德國/台灣

德國聯邦教育和研究部長斯塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）希望在2023年前往台灣。這是德國聯邦民主黨議員彼得-海德周一晚上在柏林一個討論會上宣布的消息。

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海德告訴德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）說，"這次旅行非常重要，因為我們希望擴大與台灣的關係，在教育，研究和數字領域"。

這位議員說，此外，定於春季進行的這次訪問具有巨大的象徵意義，也是向中國發出的一個信號，要明確表示，台灣是我們的一個重要夥伴，決不能用武力改變台灣海峽的現狀"。

他補充道，"我們正在表明，我們有足夠的信心與台灣談論擴大關係，甚至在政府層面"。

該報道說， 台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。然而，北京聲稱對這個民主島國進行統治，並保留以武力強制執行的權利。幾乎每天都有中國戰鬥機飛過台灣海峽的中線，這被認為是一條非官方的邊界。

每日鏡報說， 德國聯邦教育部在周二被問及時，既不正式確認也不否認這個訪問計畫。如果成行，斯塔克-瓦茨格將是自1997年德國經濟部長京特-雷克斯羅德（Günter Rexrodt）訪問這個東亞國家以來的首次德國部長級訪問。