伊朗總統不滿習近平在沙特的立場 要求中方“補償”

中國伊朗沙特

伊朗總統萊希向到訪的中國副總理胡春華表示，中國國家主席最近訪沙特提出的一些立場引起伊朗國民和政府的不滿，他並嚴肅要求中方為此向伊朗作出補償（compensation）。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗外交部網站12月13日刊文稱，為了發展兩國關係，中國副總理胡春華昨天率領經貿代表團抵達伊朗，並前往巴斯德街拜會了伊朗伊斯蘭共和國總統萊希。

在這次會晤中，萊希向胡春華表示，"中國國家主席最近訪問該地區（沙特）時提出的一些立場引起了伊朗國民和政府的不滿和抱怨，伊朗嚴肅要求中方進行補償"。

習近平12月7日對沙特進行三天訪問，期間出席了海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會（海合會GCC），發表了內容包含伊朗與阿聯酋有爭議的三個島嶼的聲明，稱雙方領導人支持阿聯酋根據國際法進行雙邊談判和平解決大通布、小通布、阿布穆薩島問題的倡議和努力…。” 此外，該聲明還提到伊朗的核計畫及其在中東地區的活動。

昨天，中國副總理胡春華向伊朗總統萊西轉達了習近平的熱情問候，並堅稱"中國始終尊重伊朗伊斯蘭共和國的國家主權和領土完整，支持伊朗為確保其基本利益所做的努力"。

此外，胡春華還向萊西彙報了他之前與伊朗官員會晤的結果和數百億美元的聯合投資行動，以及雙方在經濟、工業、能源、過境、金融和銀行合作的發展情況。