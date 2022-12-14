美國國會兩黨法案擬將華為等5G公司踢出銀行系統

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美國議員提出一項由兩黨議員支持的法案，該法案要將“在美國從事經濟間諜活動”的華為和其他中國5G公司踢出美國銀行系統。

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路透社12月14日報道，該法案由美國共和黨參議員湯姆-科頓（Tom Cotton）提出，得到參議院多數黨領袖、民主黨人查克-舒默（Chuck Schumer）等議員的支持。

這個法案要求"嚴厲制裁"對美國從事經濟間諜活動的華為公司和其他"不值得信任的"中國5G生產商，擬將這些公司實體納入美國財政部“指定製裁的清單”（Specially Designated Nationals, SDN），將它們排除在美國金融體系之外。

路透社說，華為沒有立即恢復其置評請求。

中國外交部發言人汪文斌表示，"中國堅決反對美國對國家安全概念的泛化，（以及）濫用國家權力打壓中國企業"。

汪文彬在例行新聞發布會上表示，美國議員提出兩黨議案後，中國將"堅決維護 "中國公司的合法權益。

路透社說，美國議員過去曾試圖遏制華為進入美國銀行，在2020年唐納德-特朗普總統在任時曾提出一個類似的法案。

這次提出法案的共和黨參議員湯姆-科頓周二在一份聲明中說，"近年來，在打擊華為主導5G和竊取美國人數據的惡意企圖方面，我們在國內和國外都取得了巨大進展"。

他補充說："我們不能允許華為和中國共產黨接觸美國人的個人數據和我們國家最敏感的國防系統。

今年10月，美國檢察官指控兩名中國情報官員試圖在對華為的調查中作假。檢察官說，這兩名中國公民曾試圖招募一名美國執法人員作為他們的間諜，但這名被招募的人員實際上是美國的特工。

美國聯邦通信委員會在上個月通過規則，禁止來自華為的新電信設備。