半導體：華盛頓將36家中國公司列入黑名單

中國/美國/貿易

法新社報道，美國政府周四宣布，將36家中國公司列入黑名單，要求它們獲得許可後才能享有美國技術。這36家中國企業主要是半導體製造商。

廣告 繼續瀏覽後續

中國主要製造商比如長江存儲科技（YMTC）及其日本子公司和合肥芯存儲電子有限公司都被列入進了黑名單。美國政府認為他們“參與有害美國國家安全的活動”，存在“重大風險”。

美國商務部發表的公告稱，美國須要限制中國“利用包括人工智能在內的先進技術來提高其軍事能力和侵犯人權”。

具體來說，列入該名單的企業必須獲得許可然後才能夠享有技術轉讓或出口來自美國或美國企業的特定產品。

負責批准許可的委員會由商務部成員、國防部成員、外交部成員和能源部成員組成。

該許可涉及製造半導體所需的材料，以及由美國公司製作的半導體圖紙。

美國巨頭蘋果曾一度考慮將長江存儲製造的芯片納入其在中國銷售的iPhone手機中，但10月中旬時又改變了決定。

這是繼去年10月美國當局對高端芯片實施管制後，對中國從美國進口高科技產品的可能性實施新的限制。

中國則於12月12日宣布，已針對美國的高端芯片管制措施向世界貿易組織(WTO)提起訴訟。

然而，美國認為，當國家安全受到威脅時，世貿組織的規則是不適用的。