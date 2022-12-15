秘魯全國進入緊急狀態 卡斯蒂略仍在獄中

秘魯危機

被罷免的秘魯領導人卡斯蒂略的支持者手持要求釋放他的標語牌聚集在監獄外2022年12月14日利馬

佩德羅-卡斯蒂略（Pedro Castillo）總統12月7日被議會罷免以來一直被拘押，秘魯的抗議運動沒有減弱，儘管當局提出提前選舉的日程，但示威活動已造成7人死亡，200人受傷。全國進入緊急狀態30天，於周四生效。

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自秘魯國家元首被免職以來，暴力示威活動一直在升級。除了要求釋放卡斯蒂略之外，示威者還要求“補任”總統迪娜-博盧瓦特（Dina Boluarte）辭職，並要求解散議會，提前大選。

秘魯國防部長阿爾貝托-奧塔羅拉（Alberto Otarola）周三表示，面對暴力事件，已在全國範圍內宣布為期30天的緊急狀態（......）。他說，“我們需要一個有權威的有力回應”。他強調，緊急狀態包括"暫停行動和集會自由"，並"可能實行宵禁"。

原住民示威

在首都利馬，和最近幾天一樣，周二晚上，警察和示威者在議會附近發生了混戰。法新社15日周四發自利馬的報道說，畫著臉，穿着傳統外衣"cushma"的原住民乘巴士和卡車來利馬參加示威。一些原住民手持傳統弓箭都被警察沒收。

57歲的桑切斯對法新社說：我是來抗議的，我的國家情況非常糟糕......“我們想提前進行選舉，推翻這個不代表我們的議會”。

桑切斯加入數百萬秘魯人的行列，要求釋放激進左翼總統，要求新總統迪娜-博盧瓦特辭職，要求解散一院制議會。卡斯蒂略在試圖解散議會失敗後一直被關押，並以"叛亂"和"陰謀"的罪名被起訴。

桑切斯說："佩德羅-卡斯蒂略仍然是我的總統，他被非法解除了職務。而“迪娜-博盧阿爾特對國家來說什麼都不代表”。

讓步

秘魯政府面對持續不斷的示威活動不知所措。總統迪娜-博盧瓦特（Dina Boluarte）宣布她希望再次將選舉日程提前。在卡斯蒂略試圖解散議會失敗之前，她是卡斯蒂略的副總統，與卡斯蒂略同屬左翼激進黨。

博盧瓦特說，政府、議會和選舉機構正在進行"調整"，以便"將選舉提前到2023年12月"。她說，這是法律框架允許的最早日期。

秘魯周三的示威活動仍然激烈，許多道路被封鎖。警方周二晚間對全國24個地區中的14個地區的集會示威進行了統計。

旅遊區癱瘓

該國南部地區，特別是庫斯科旅遊區，以及北部地區是受影響最嚴重的地區。由於暴力示威，連接庫斯科和著名旅遊聖地馬丘比丘的印加城堡火車從周二開始暫停運營。

據馬丘比丘市政府稱，自周二以來，約有779名不同國籍的遊客被迫滯留。市長達爾文-巴卡已請求幫助他們撤離。

以色列遊客蓋爾-杜特（Gale Dut）告訴法新社：“由於示威活動，我們不能回到庫斯科，也不能去其他國家。他說，我的問題是"我帶着孩子們”。

星期三，"作為安全預防措施"，庫斯科機場和南部的胡利亞卡，及玻利維亞附近的普諾機場都被關閉。

在該國第二大城市阿雷基帕，軍隊正在保護機場和公共建築，阻止可能的攻擊。