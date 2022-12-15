美國非洲峰會 拜登呼籲建立新夥伴關係

美國非洲

美國總統喬-拜登在美國-非洲峰會領導人會議上2022年12月15日華盛頓

在華盛頓舉行的美國非洲峰會12月14日進入第二天。非洲大約50位領導人到場出席。美國總統拜登呼籲非洲與美國建立廣泛的新夥伴關係，並宣布了多項合同。

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拜登在演講中概述了美國對非洲大陸的一系列投資。他說，"當非洲成功的時候，美國就成功了，整個世界都會成功"。

拜登政府打算在三年內，為非洲投放550億美元，用於數字、基礎設施、衛生和能源轉型等不同領域。

法新社說，在這次峰會上，美國拒絕談論與中國在非洲大陸的競爭，拜登總統也未公開提及中國。

不過，美方並不掩飾他們要加強與非洲國家聯繫的願望。而之前，非洲國家指責美國忽視了他們。上次舉行的類似規模的峰會要追溯到奧巴馬任美國總統的2014年。

沒有依附關係

拜登說，如果沒有非洲的領導，我們就無法解決我們所面臨的挑戰。他稱，這樣說並非自己客氣，因為這就是事實"。

拜登還申明，美國和非洲的"這種夥伴關係的目的，不是為了形成強制的政治義務或依附關係。

昨晚，拜登和妻子吉爾在白宮的休息室里接待了他們的非洲客人，兩張長桌上擺滿聖誕節裝飾和鮮花蠟燭。

拜登先承認了美國奴隸制的"原罪"，然後向"美國人民、非洲人民、以及為了我們之間的夥伴關係的承諾和潛力"敬酒。

兼任非盟主席的塞內加爾總統麥基-薩勒（Macky Sall）則在享用南瓜湯、螃蟹、煎魚和香蕉布丁的晚餐前，為"加強美非友誼"舉起酒杯。

在這場慶祝晚宴之前，拜登與六個非洲國家（加蓬、尼日利亞、利比里亞、塞拉利昂、馬達加斯加和剛果民主共和國）的領導人會晤。上述六國將在明年選舉，美國表示，將會密切關注。

美國總統顧問傑克-沙利文（Jake Sullivan）本周一曾表示，美國將小心確保這些選舉是"自由、公平和可信的"。

拜登將於周四15日再次出席美非峰會，周四的議程涉及因烏克蘭戰爭而加劇的糧食不安全問題。

接入互聯網

拜登周三還對美國和非洲私營部門在這次峰會期間承諾在高科技等系列領域簽訂近150億美元的合同表示了歡迎。

美國之前已宣布投資3.5億美元用於非洲大陸的數字發展。

此外，在宣布的消息中，信用卡領導者維薩VISA公司打算投資10億美元用於非洲的在線支付（而中國在這一領域處於領先地位）。

微軟公司宣布了一項促進全球1000萬人通過衛星訪問互聯網的計畫，非洲在該計畫中佔比一半。

微軟總裁布拉德-史密斯（Brad Smith）告訴法新社，這個項目應該能夠首次將互聯網接入埃及、塞內加爾和安哥拉的偏遠地區。

與此同時，美國國務卿安東尼-布林肯參加了美國與貝寧和尼日爾簽訂價值5.04億美元的協議的簽字儀式，該協議將科托努港與尼日爾的內陸首都尼亞美連接起來。

布林肯說，"這些項目將帶有美國夥伴關係的標誌"。他補充說，那將是"透明的、高質量的項目。將由它們要服務的人來評判"。法新社指出，布林肯這番話是雲淡風輕地暗指中國。因為美國指責中國缺乏透明度並增加非洲國家的債務負擔。