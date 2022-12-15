英國國防參謀長拉達金警告，中國軍力未來有可能直驅大西洋

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英國國防參謀長拉達金酲說，一旦北極冰層融化大幅縮短歐、亞洲之間的航行時間，中國軍力將更容易投射到大西洋。

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中央社報道，拉達金透露，英國或許有必要在印太區域常態部署航空母艦、成為盟軍航艦打擊群的核心部分。

英國智庫“皇家聯合軍事研究所”（RUSI）昨天晚間舉行國防事務圈年度盛事“國防參謀長講談”，拉達金（Tony Radakin）發表演說並接受聽眾提問時作以上表示，聽眾包含英國及外國軍方人士、專家學者、軍工業代表。

拉達金指出，俄羅斯、伊朗、朝鮮及中國引發的危機和挑戰是相互扣連的。歐洲與太平洋區域的安全難以分割，歐洲不能只顧自家後院，將世界其他地方的事務丟給美國操心。

“歐洲受惠於美國的慷慨大方”，拉達金說。不同於部分歐洲國家主張歐洲不應被美國或美中對抗“綁架”，拉達金指出，一旦美國考慮更大幅度地“轉向印太”，北大西洋公約組織（NATO）各歐洲成員國勢必得在10年期間投入超過3000億美元，才有可能追上美國現階段對歐洲安全的投資強度。

另一方面，拉達金警告，中國軍力未來有可能直驅大西洋。

他說，北極冰層融化不僅將導致各國激烈競爭掌控新的礦產與資源，新浮現的航線也將縮短歐、亞洲之間的航行時間至現在的一半，中國的軍力自然會開始向大西洋擴張。

拉達金提到，持續擴軍與擴充核武和導彈軍火庫之餘，中國結合經濟力量與在國際機制的影響力，在印太區域擴張威嚇勢力、主張有權控制南海80%水域，並對台灣擺出侵略姿態。

拉達金主張，英國軍方應放眼全球，具備大格局思考及應對全球性挑戰的能力；一旦作為聯合國安全理事會常任理事國、世界第6大經濟體、擁有核武並因此肩負全球責任的英國成為耽溺於向內看、對外界事務視而不見、謹小慎微的國家，威權主義就會受到鼓舞，而最終英國還是得為此付出代價。俄烏戰爭已驗證這個道理。