跟蹤騷擾民主活動人士 一中國公民在美國被捕

美國/中國

FBI宣布中國公民Wu Xiaolei 因跟蹤騷擾民主活動人士在波士頓被捕2022年12月14日

美國聯邦調查局12月14日周三逮捕了一名在波士頓就讀的中國公民，此人涉嫌跟蹤騷擾恐嚇一名民主活動人士，面臨最高5年的監禁。

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據哥倫比亞新聞網發自波士頓的報道，馬薩諸塞州檢察官辦公室說，25歲的伯克利音樂學院學生吳曉雷（Xiaolei Wu音譯）被控一項跟蹤罪名，他於周三下午在波士頓聯邦法院首次出庭。此人因對一名張貼倡導中國民主標語的婦女發表"威脅性"言論而被指控犯有一項跟蹤騷擾罪。

那些用英文寫的民主標語傳單內容包括"我們要自由"，"我們要民主"，"與中國人民站在一起"等詞句。

檢察官辦公室表示，吳曉雷還在網上威脅要砍掉那名民主活動人士的手，並說，他已將受害人的行為告知中國公安機關，中國公安機關會'問候'受害人的家人"。

據檢察官介紹，吳某還試圖找出發傳單者的住處，並公開張貼她的電子郵件地址，以吸引網上的謾罵。

檢察官拉切爾-羅林斯（Rachael Rollins）在一份聲明中說：“我們指出，吳先生的威脅和騷擾行為不是言論自由”。"相反，這是企圖壓制和恐嚇民主活動人士對中國表達不同觀點。他表示，我們不會容忍"威脅、騷擾或其他試圖壓制和平表達思想、從事工作或表達意見的人。因為“在美國，言論自由是一項憲法權利，我們將不惜一切代價保護和捍衛它"。

據負責聯調局波士頓分局的特工約瑟夫-博納-沃-隆塔（Joseph Bonavolonta）說，據信，吳曉雷已將受害人的活動告知中國公安機構，中國公安機構將'問候'這名受害人在中國的家人"。

這名美國特工還說："這種行為難以置信地令人不安，完全違背了我們國家的民主價值觀。

據介紹，吳某因跟蹤騷擾指控，面臨最高5年的監禁。