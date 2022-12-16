朝鮮稱成功測試大推力固體燃料發動機 用於新戰略武器研發

朝鮮，武器測試

法新社援引朝鮮官方媒體周五（12月16日）報道，朝鮮已經成功測試 "大推力固體燃料發動機"，朝鮮期待此舉將促進一款新型戰略武器在短期內問世。

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據朝中社報道，前一天（15日）的這場測試是朝鮮領導人金正恩的監督下、在朝鮮西北部東倉里的西海衛星發射場進行的，報道說，測試證明了發動機的可靠性和穩定性， "為研發一種新型戰略武器提供了科學和技術保障"。

據測試現場的圖片顯示，金正恩觀看了發動機的靜態點火，發動機噴出明亮的黃色火焰。金正恩在監督測試後，對於“另一款新型戰略武器會在最短的時程內問世”表達期待。

法新社報道，儘管受到國際制裁，平壤繼續發展擴充其軍事裝備庫，包括研發洲際彈道導彈。 目前朝鮮導彈都是以液體為燃料，金正恩去年將研發固體燃料發動機作為戰略重點，以發展更先進的導彈。報道援引專家指，液體燃料導彈更難使用，需要更多的淮備時間。飛行速度也較慢，更容易被敵軍發現和摧毀。而固體燃料導彈更加穩定，便於移動和快速發射，更易於隱蔽和在戰時的操作使用。首爾愛華大學教授埃里克-伊斯利說，這一種新技術的部署將使朝鮮的核武庫 "更加危險"。

專家表示，發動機測試只是武器研發的一個步驟，很難確切知道朝鮮對該類型導彈研發目前處於什麼階段。 國際戰略研究所（IISS）研究員登普西（Joseph Dempsey）向法新社表示說，“事實上難以對朝鮮的此次試驗中所取得的推力進行評估”。

金正恩今年宣布朝鮮為核武國家這一地位“不可逆轉"，並表示希望擁有世界上最強大的核武庫，其中包括擁有可陸海發射的固體燃料洲際彈道導彈。 平壤今年進行了一系列前所未有的軍事試驗，包括在11月發射了迄今為止技術上最先進的洲際彈道導彈。首爾和華盛頓近幾個月來一直警告朝鮮可能再次進行核試驗，這將是其歷史上的第七次核試。

朝鮮進行此次最新的軍事測試之際，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）正在韓國訪問，他矢言會盡全力阻止朝鮮的核計畫。韓國總統尹錫悅會見葛羅西時，對朝鮮推進核計畫的發展導彈表達達關切，呼籲國際原子能總署共同合作，嚇阻平壤進一步的挑釁行為。