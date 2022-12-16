法新：世界獨裁政體不會一夕崩塌“但它們的衰敗開始了”

伊朗/中國/威權/街頭抗議

中國抗議民眾顯然已經推動了中國政府對清零政策做出重要妥協改變。而在伊朗，儘管遭到血腥鎮壓，伊朗人民繼續反抗當局。法新社說，在來自街頭的壓力下，專制政權似乎在一點一點地退縮。

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面對街頭抗議，專制政權是否在倒退？法新社今天撰文稱，西方專家和官員正在非常謹慎地觀察世界上最強硬的專制國家的這些微妙變化，並不否認街頭抗議的重要意義。

法國-伊朗社會學家、巴黎城市大學教授阿紮德-基安向法新社解釋說。在伊朗，"獨裁政權被嚴重削弱"。她說："伊朗當局的行為方式很明顯，"她指伊朗當局使用越來越強硬的鎮壓手段，如用處決來嚇唬民眾。她說："伊朗政權的衰落顯而易見。" 她將這場運動描述為一場 "革命"，而不是 "造反"，並是一個全民"團結起來反對一個血腥和鎮壓的政權"，伊朗獨裁政權使一半以上的伊朗人口陷入貧困。

據法新社，在離伊朗數千英里之外的中國，中國政權也正面臨著全國各地越來越多的反對。

法國巴黎賽爾吉-巴黎大學的中國研究教授張倫說："這個政權不會在一夜之間崩潰，但它的衰落已經開始。張倫解釋說，“我們很可能首先看到一種恢復正常秩序的跡象。” 張倫也是研究當代社會演變的Agora中心的一名研究員。張倫稱，猶如在一個巨大的監獄中生活了三年之後，中國人現在渴望獲得行動自由。“但中國當局現在顯現出顯見的弱點。” 張倫說，以清零為借口的壓迫政策曾對中國政權帶來強化，程度"遠遠超過西方人的想象"。

早在1月份，人權觀察執行主任肯尼斯-羅斯就在該非政府組織的年度報告中指出，"專制者的未來比看起來要暗淡得多"。人權觀察代理執行主任提拉娜-哈桑告訴法新社：“人們可能會產生錯覺，認為人們接受鎮壓性法律，儘管鎮壓在一定程度上有效，但從根本上說，沒有人喜歡生活在被鎮壓之下。”

這就是為什麼在伊朗和中國之外也有抗議，挑戰當局，從緬甸到埃及、香港、委內瑞拉、俄羅斯、孟加拉國和泰國。

據哈桑說，當然，"我們在中國和伊朗看到的事件是最有意義的。"

法新社說，對張倫來說，在天安門事件發生33年後中國的白紙抗議事件甚至是一個歷史性的轉折點，1989年天安門事件被鎮壓之前，民眾譴責腐敗，要求進行政治和民主改革。

法國外交部長凱瑟琳-科隆納告訴法新社：“我無法說出世界上的這些抗議活動會有什麼結果，否則將是不謹慎的。”法國外長稱，“但這些示威活動發出了巨大的信息。這是對所有那些說民主國家的價值觀在退縮的人以粗暴但積極的否定，而那些說"民主國家在退縮，世界被專制政權所吸引或接受的言論，其實是在不知不覺地幫助這些獨裁政權。”

法國外長科隆納說，世界各地的示威者都有一個共同點，那就是他們受到同樣的"對基本自由的普遍渴望 "的驅動。

然而，人權觀察的負責人對這些政權的垮台仍然持謹慎態度。她說，儘管這些運動具有歷史意義，但只有當國際社會 "在數周、數月甚至數年內與這些人站在一起 "時，這些街頭運動才能帶來真正的變化。她說，“這不是一場短跑比賽。而是一場馬拉松。”

據地拉那-哈桑回憶說，因為歷史上充滿了獨裁政權的垮台還導致其他獨裁政權出現的現象。例如，在委內瑞拉。

街頭示威者現在可以指望全世界的聲援熱潮，並通過社交網絡產生空前的共鳴。但社交網絡卻也是為獨裁政權鎮壓服務的強大工具。因此，如果要改變這些政權，國際社會必須表現出更強的 "政治意願"。

據哈桑觀察到，西方對制裁仍然畏首畏尾，因為制裁使伊朗政權的許多親屬和他們的生活在美國、加拿大和其他西方地方的子女倖免於難，"他們中的一些人在享受西方民主的好處"。

制裁因而特別微妙。

據法新社說，中國駐巴黎大使盧沙野淡化了中國示威活動的意義，並拒絕將白紙抗議運動的規模歸因於對民主的願望。他還不點名指控外國干預與破壞。

據專家們總結說，要改變這些獨裁政權，這些獨裁國家也必須出現一個政治替代方案。