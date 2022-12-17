克宮：應莫迪要求，普京在通話中就對烏政策進行了原則性評估

印度/俄羅斯/烏克蘭

印度總理莫迪12月16日與俄羅斯總統普京通話，適逢俄羅斯當天對烏克蘭首都基輔等地發動新一輪導彈襲擊，莫迪再次呼籲普京以對話和外交手段化解衝突。這是自今年2月以來，印俄首腦之間的第5次電話會談。

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據印度總理府介紹，繼9月上合組織峰會期間在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕的會晤之後，兩國領導人在通話中回顧了雙邊關係的多個方面，包括能源合作、貿易和投資、國防和安全合作以及其他關鍵領域。

印方指出，“在烏克蘭持續衝突的背景下，莫迪總理再次呼籲將對話和外交作為唯一的前進道路。莫迪總理向普京總統介紹了印度正在擔任二十國集團（G20）輪值主席國的情況，強調了其關鍵的優先事項。他還期待着兩國在印度擔任上合組織輪值主席國期間進行合作”。兩國領導人同意繼續保持定期聯繫。

據克林姆林宮介紹，“兩位領導人對在俄印特惠戰略夥伴關係基礎上發展起來的高水平雙邊合作表示滿意，同時詳細討論了在相互投資、能源、農業、運輸和物流方面的實際合作前景”。克宮稱，“他們還指出了在國際組織內保持密切協調的重要性，包括在印度開始擔任二十國集團和上合組織輪值主席國方面。”

克宮指出，“應納倫德拉·莫迪的要求，弗拉基米爾·普京對俄羅斯在烏克蘭的政策進行了原則性的評估。兩位領導人同意保持個人接觸” 。此前，印度方面確認，印俄首腦今年將不會舉行面對面年度峰會。

兩國首腦之間的年度峰會是印俄“特殊和特惠戰略夥伴關係”中的最高對話機制。到目前為止，21次年度峰會已經在印度和俄羅斯間交替舉行。最後一次峰會於去年12月在新德里舉行。受2020年新冠疫情影響，雙方當年沒有舉行峰會。