歐盟通過第九輪對俄制裁方案，包括追加制裁近200個人和實體等措施

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歐盟理事會12月16日通過了針對俄羅斯入侵烏克蘭採取的第九輪制裁措施方案，包括將與俄政府及軍隊有關的141名個人和49個實體列入歐盟的制裁清單，對俄進一步採取產品和技術出口管制，遏制對俄羅斯礦業投資，並禁播更多俄羅斯電視頻道等系列措施。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）就歐盟成員國部長通過的這一決定表示，“在糧食和饑餓之後，普京現在正在把冬季武器化，故意剝奪數百萬烏克蘭人的水、電和暖氣。歐盟正以我們的第九套嚴厲制裁方案來應對這一最新的升級和戰爭罪行。我們將繼續以經濟為目標，打擊那些在這場殘酷戰爭中起作用的人”。歐盟方面表示，當天通過的第九輪對俄制裁方案旨在嚴厲打擊俄羅斯的經濟和其繼續侵略的能力。

這141名受歐盟追加制裁的個人包括俄軍及其各個部門的成員，俄國家杜馬和聯邦委員會的議員，政府部長和州長。他們還包括對烏克蘭平民、民用關鍵基礎設施進行導彈襲擊，以及綁架和隨後非法收養烏克蘭兒童的人。最後，已經被制裁的俄羅斯個人的家庭成員、負責宣傳和造謠的公眾人物以及對掠奪烏克蘭農產品負責的人也被列入歐盟的制裁清單。車臣領導人卡德羅夫的兩個女兒和一名表親都在制裁清單之列。

最新受制裁的49個實體包括莫斯科信貸銀行、全俄地區發展銀行等銀行、國防和工業公司、眾多政黨、由俄羅斯當局控制的構成克里姆林宮宣傳機器核心的媒體控股公司以及準軍事團體。據悉，歐盟對破壞或威脅烏克蘭領土完整、主權和獨立的行動的制裁措施現已適用於共1386名個人和171個實體。被制裁的個人和實體將被凍結在歐盟境內資產，歐盟國家公民和公司被禁止向他們提供資金。自然人還受到旅行禁令的限制，禁止他們進入或過境歐盟領土。

博雷利表示：“我們的目標是近200個新的個人和實體，他們在俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭的最新升級中起到了作用。俄羅斯政府、國家杜馬、聯邦委員會和司法機構中的政治主人們正在成為目標。那些掠奪烏克蘭糧食和強行驅逐烏克蘭人民，特別是兒童的人正在受到制裁，還有那些通過系統操縱信息來毒害公共空間的組織也受到制裁。只要有需要，我們決心為支持烏克蘭而採取行動。”

與此同時，第九輪對俄制裁方案還包括對軍民兩用產品和技術以及有助於俄羅斯國防和安全部門技術提升的產品和技術實施了新的出口管制和限制，大幅擴大了與俄軍事和工業綜合體有關的實體名單，增加了168個部門措施針對的實體。歐盟方面指出，“這將確保可能被俄羅斯戰爭機器使用的關鍵化學品、神經毒劑、夜視和無線電導航設備、電子和IT組件不能自由交易。為了避免規避，一些位於被非法吞併的克里米亞或塞瓦斯托波爾的俄羅斯控制的實體也被列入了名單。”

此外，歐盟將擴大對航空和航天工業相關貨物和技術的出口禁令，以包括飛機發動機及其零部件。這項禁令將適用於有人駕駛和無人駕駛飛機，這意味着從現在開始，將禁止向俄羅斯和任何可能向俄羅斯提供無人機的第三國直接出口無人機發動機。歐盟還將擴大針對俄羅斯能源部門新投資的禁令，額外禁止對俄羅斯採礦部門的新投資，但涉及某些關鍵原材料的採礦和採石活動除外。

值得一提的是，歐盟通過的最新對俄制裁要求禁止向俄羅斯提供歐盟廣告、市場研究和民意調查服務，以及產品測試和技術檢驗服務。與此同時，從即日起，歐盟國家公民將被禁止在位於俄羅斯的所有俄羅斯國有或控制的法人、實體或機構的管理機構中擔任任何職務。

日前提出這批制裁措施內容的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周五通過推特表示，“我歡迎就針對俄羅斯的第九個制裁方案達成協議。它的重點是科技、金融和媒體，以推動俄羅斯經濟和戰爭機器進一步脫離軌道。它制裁了近200個參與襲擊平民和綁架兒童的個人和實體。”

值得一提的是，歐盟委員會和烏克蘭政府當天還簽署了一項價值1億歐元的支持計畫，用於重建和恢復在俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭中受損的學校設施。支持將通過歐盟的人道主義夥伴到達烏克蘭，部分作為對烏克蘭政府的預算支持。

對此，馮德萊恩表示：“俄羅斯對民用基礎設施的定向攻擊，特別是在冬季籠罩該國的時候，是對數百萬無辜人民的蓄意犯罪。而且它們嚴重違反了國際法。歐盟的首要任務是讓烏克蘭兒童儘快回到學校。今天，我們正在兌現我們的承諾，支持修復被俄羅斯野蠻戰爭破壞和摧毀的學校。而到2023年初，我們還將為烏克蘭提供校車，以便孩子們能夠在儘可能好的條件下真正去上學。烏克蘭的未來始於其兒童重返校園。”