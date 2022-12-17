美國務院成立中國協調辦公室：“負責任地管控競爭”

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月16日參加了國務院“中國協調辦公室”成立儀式。他表示，該辦公室的成立是為了確保美國政府能夠負責任地管控同中國的競爭，推進對建立開放及包容國際體系的願景。

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布林肯周五通過推特表示：“今天，我們啟動了美國國務院新的中國協調辦公室。該辦公室利用國務院各部門的專業知識，幫助實施我們的綜合戰略，負責任地與中國競爭，同時為該地區和世界推進一個積極的願景。”

美國國務院發言人辦公室介紹稱，這一被非正式的稱為“中國組”(China House)的辦公室“是國務卿推動的現代化議程的一個關鍵組成部分，其重點是使國務院有能力應對未來十年的挑戰並抓住機遇。國務卿和國務院領導層致力於確保我們擁有人才、工具和資源來成功執行美國對華的政策和戰略，因為這是我們面臨的最複雜和最重要的地緣政治挑戰。”

美國國務院發言人辦公室稱，“正如國務卿在今天上午的講話中指出的那樣，中國組彙集了來自整個國務院和院外的一批中國問題專家，與每個區域局的同事以及國際安全、經濟、技術、多邊外交和戰略溝通方面的專家並肩工作。它將為整個國務院服務。改善協調意味着國務院的政策更靈活、更一致。它意味着我們能夠更好地與我們的盟友和夥伴合作，並更深入地與國務院合作的每個國家接觸。”

美國政府一名高級官員稱，新辦公室將擴大關注中國問題的外交官人數，還將有來自不同機構的美政府人員在國務院“中國組”輪流工作，使之成為一項跨政府機構間的努力。